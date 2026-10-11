Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο-σοκ από τη στιγμή που μεθυσμένος οδηγός πέφτει με ΙΧ πάνω σε θαμώνες εστιατορίου

Σοκαριστικές εικόνες από το τροχαίο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ο 45χρονος οδηγός βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τρεις θαμώνες τραυματίστηκαν.

Θεσσαλονίκη: Βίντεο-σοκ από τη στιγμή που μεθυσμένος οδηγός πέφτει με ΙΧ πάνω σε θαμώνες εστιατορίου
Καρέ από το βίντεο που καταγράφει την πρόσκρουση αυτοκινήτου σε εστιατόριο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις θαμώνες.
DEBATER NEWSROOM

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα εστιατορίου, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:00, στην οδό Αγαμέμνονος, την ώρα που πελάτες βρίσκονταν στον χώρο του καταστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τοπικά και πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφει τη στιγμή που το αυτοκίνητο εισβάλλει στον χώρο με τα τραπέζια, παρασύροντας αντικείμενα και θαμώνες.

Η στιγμή της πρόσκρουσης – Πανικός στο εστιατόριο

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται πελάτες να κάθονται στα τραπέζια, όταν ξαφνικά το ΙΧ πέφτει πάνω στον χώρο του καταστήματος.

Η πρόσκρουση προκαλεί αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο οδηγός επιχείρησε να απομακρυνθεί κάνοντας όπισθεν, ωστόσο θαμώνες τον εμπόδισαν.

Τι έδειξε το αλκοτέστ στον 45χρονο

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης υπέβαλαν τον οδηγό σε έλεγχο μέθης, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, οι δύο μετρήσεις κατέγραψαν 0,77 mg/l και 0,74 mg/l εκπνεόμενου αέρα, όταν το νόμιμο όριο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 0,25 mg/l.

Οι τιμές αυτές ήταν περίπου τριπλάσιες από το επιτρεπόμενο όριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 45χρονος συνελήφθη και παραπέμπεται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

«Αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, θα είχαμε κηδείες»

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι οι ζαρντινιέρες που βρίσκονταν στον χώρο περιόρισαν την πορεία του αυτοκινήτου, αποτρέποντας ενδεχομένως σοβαρότερες συνέπειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες, θα είχαμε κηδείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο εστιατόριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης:

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πειραιάς: Έκλεψε τουλάχιστον 150 καπάκια φρεατίων και τα πουλούσε για παλιοσίδερα – Δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Έκλεψε τουλάχιστον 150 καπάκια φρεατίων και τα πουλούσε για παλιοσίδερα – Δύο συλλήψεις

Ο 38χρονος κατηγορείται ότι αφαιρούσε μεταλλικά καλύμματα από δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας. Συνελήφθη και 46χρονος σε επιχείρηση scrap στον Βοτανικό.

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού ο 52χρονος – Η ομάδα Μοσχούρη και το «Romeo»
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού ο 52χρονος – Η ομάδα Μοσχούρη και το «Romeo»

Νέα στοιχεία για το παρελθόν του 52χρονου Ν.Γ., που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα. Η σύνδεσή του με τη νυχτερινή διασκέδαση, η οπαδική του δραστηριότητα και οι παλαιότερες συλλήψεις.

Άννα Βίσση: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μετά τον Νίκο Καρβέλα – Έρευνα για ΦΠΑ 130.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μετά τον Νίκο Καρβέλα – Έρευνα για ΦΠΑ 130.000 ευρώ

Στο επίκεντρο εταιρείες που διοργάνωσαν συναυλίες της Άννας Βίσση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ποσά των 80.000 και 50.000 ευρώ και η διευκρίνιση από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πειραιάς: Έκλεψε τουλάχιστον 150 καπάκια φρεατίων και τα πουλούσε για παλιοσίδερα – Δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Έκλεψε τουλάχιστον 150 καπάκια φρεατίων και τα πουλούσε για παλιοσίδερα – Δύο συλλήψεις

Ο 38χρονος κατηγορείται ότι αφαιρούσε μεταλλικά καλύμματα από δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας. Συνελήφθη και 46χρονος σε επιχείρηση scrap στον Βοτανικό.

Τζίμι Κίμελ για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Παρακαλούσε ιδιοκτήτη πιτσαρίας να πληρώσει την πιστωτική της» – Το βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Τζίμι Κίμελ για Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Παρακαλούσε ιδιοκτήτη πιτσαρίας να πληρώσει την πιστωτική της» – Το βίντεο

Ο Αμερικανός παρουσιαστής σατίρισε την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας καταγγελίες για αίτημα πληρωμής 100.000 δολαρίων και παλαιότερες δηλώσεις της για την οικονομική αυτονομία.

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού ο 52χρονος – Η ομάδα Μοσχούρη και το «Romeo»
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Γλυφάδα: Οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού ο 52χρονος – Η ομάδα Μοσχούρη και το «Romeo»

Νέα στοιχεία για το παρελθόν του 52χρονου Ν.Γ., που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα. Η σύνδεσή του με τη νυχτερινή διασκέδαση, η οπαδική του δραστηριότητα και οι παλαιότερες συλλήψεις.