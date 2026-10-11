Θεσσαλονίκη: Βίντεο-σοκ από τη στιγμή που μεθυσμένος οδηγός πέφτει με ΙΧ πάνω σε θαμώνες εστιατορίου

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος άνδρας εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα εστιατορίου, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:00, στην οδό Αγαμέμνονος, την ώρα που πελάτες βρίσκονταν στον χώρο του καταστήματος.

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Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τοπικά και πανελλαδικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφει τη στιγμή που το αυτοκίνητο εισβάλλει στον χώρο με τα τραπέζια, παρασύροντας αντικείμενα και θαμώνες.

Η στιγμή της πρόσκρουσης – Πανικός στο εστιατόριο

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται πελάτες να κάθονται στα τραπέζια, όταν ξαφνικά το ΙΧ πέφτει πάνω στον χώρο του καταστήματος.

Η πρόσκρουση προκαλεί αναστάτωση, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο οδηγός επιχείρησε να απομακρυνθεί κάνοντας όπισθεν, ωστόσο θαμώνες τον εμπόδισαν.

Τι έδειξε το αλκοτέστ στον 45χρονο

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης υπέβαλαν τον οδηγό σε έλεγχο μέθης, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, οι δύο μετρήσεις κατέγραψαν 0,77 mg/l και 0,74 mg/l εκπνεόμενου αέρα, όταν το νόμιμο όριο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 0,25 mg/l.

Οι τιμές αυτές ήταν περίπου τριπλάσιες από το επιτρεπόμενο όριο.

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Ο 45χρονος συνελήφθη και παραπέμπεται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

«Αν δεν υπήρχαν οι ζαρντινιέρες, θα είχαμε κηδείες»

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι οι ζαρντινιέρες που βρίσκονταν στον χώρο περιόρισαν την πορεία του αυτοκινήτου, αποτρέποντας ενδεχομένως σοβαρότερες συνέπειες.

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«Αν δεν είχαμε τις ζαρντινιέρες, θα είχαμε κηδείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο εστιατόριο.

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Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης: