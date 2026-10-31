Bread Factory: Ζητά αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών – Αγωνία για 1.000 εργαζομένους λόγω της υπόθεσης «Χωριάτικο»

Την άμεση αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που επηρεάζονται από την έρευνα για την υπόθεση «Χωριάτικο» ζητά η διοίκηση του δικτύου Bread Factory, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των καταστημάτων και στη μισθοδοσία περίπου 1.000 εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» κατέθεσε υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ζητώντας να αρθούν οι δεσμεύσεις που αφορούν την ίδια και οκτώ εταιρείες του δικτύου.

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Η διοίκηση υποστηρίζει ότι οι εννέα επιχειρήσεις αποτελούν διαφορετικές εταιρικές οντότητες από εκείνες που συνδέονται με τους κατηγορούμενους στην υπόθεση «Χωριάτικο» και ότι η συνέχιση των περιορισμών μπορεί να προκαλέσει άμεσα προβλήματα στην καθημερινή τους λειτουργία.

Bread Factory: Τι αναφέρει το υπόμνημα για τους δεσμευμένους λογαριασμούς

Το υπόμνημα κατατέθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και υπογράφεται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτριο Γρίβα.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών ενδέχεται να προέκυψε από εσφαλμένη σύνδεση των σημερινών επιχειρήσεων με προηγούμενους φορείς που χρησιμοποιούσαν την ίδια εμπορική ονομασία.

Η διοίκηση θεωρεί ότι η επέκταση του μέτρου στους συγκεκριμένους λογαριασμούς μπορεί να οφείλεται σε παραδρομή κατά τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που αφορά η σχετική διάταξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά να εξεταστούν τα εταιρικά στοιχεία και τα έγγραφα που, κατά την ίδια, αποδεικνύουν ότι το σημερινό δίκτυο Bread Factory λειτουργεί με διαφορετική μετοχική σύνθεση, διοίκηση και κεφάλαια.

«Στον αέρα» η μισθοδοσία περίπου 1.000 εργαζομένων

Κεντρικό επιχείρημα της εταιρείας αποτελεί ο κίνδυνος διατάραξης της λειτουργίας των καταστημάτων, εφόσον συνεχιστεί η δέσμευση των λογαριασμών.

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Σύμφωνα με το υπόμνημα, οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες:

Στην καταβολή της μισθοδοσίας περίπου 1.000 εργαζομένων .

. Στην πληρωμή των προμηθευτών.

Στην εξόφληση μισθωμάτων και λειτουργικών δαπανών.

Στην εκπλήρωση τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Στον ομαλό εφοδιασμό των καταστημάτων.

Η διοίκηση προειδοποιεί ότι, εάν οι δεσμεύσεις παραμείνουν σε ισχύ, οι συνέπειες μπορεί να γίνουν αισθητές μέσα σε λίγες ημέρες.

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Πρόκειται για εκτίμηση κινδύνου της εταιρείας και όχι για επιβεβαιωμένη διακοπή μισθοδοσίας ή λειτουργίας καταστημάτων.

Η μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων Bread Factory

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μεταβίβαση των εμπορικών σημάτων Bread Factory, την οποία η εταιρεία επικαλείται ως στοιχείο διαχωρισμού της σημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συστάθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 και ανήκει στην κυπριακή Yelisee Limited.

Η τελευταία συνδέεται με την «Κουλουράδες Holding Α.Ε.», στην οποία συμμετέχει μέσω εταιρικής δομής ο διεθνής όμιλος τροφίμων Switz.

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Κατά τα στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία, τα εμπορικά σήματα Bread Factory, έξι ελληνικά και δύο ευρωπαϊκά, μεταβιβάστηκαν στη Yelisee Limited με συμφωνητικό της 2ας Οκτωβρίου 2026, το οποίο έλαβε ψηφιακή βεβαίωση στις 5 Οκτωβρίου.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι η μεταβίβαση είναι οριστική και ότι οι προηγούμενοι δικαιούχοι δεν διατηρούν δικαίωμα χρήσης των συγκεκριμένων σημάτων.

Τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία στο αίτημά της και η αξιολόγησή τους ανήκει στις αρμόδιες Αρχές.

Τα οικονομικά στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία

Στο υπόμνημα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εταιρειών του δικτύου.

Ειδικότερα:

287.003,27 ευρώ είναι ο ΦΠΑ προς καταβολή που προέκυψε από τις δηλώσεις της κεντρικής προμηθεύτριας για το διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου.

είναι ο ΦΠΑ προς καταβολή που προέκυψε από τις δηλώσεις της κεντρικής προμηθεύτριας για το διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου. 44.005,24 ευρώ είναι το επιπλέον ποσό ΦΠΑ που αναφέρεται για τις οκτώ εταιρείες.

είναι το επιπλέον ποσό ΦΠΑ που αναφέρεται για τις οκτώ εταιρείες. 282.018,25 ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές, για τις οποίες προσκομίστηκαν αποδεικτικά πληρωμής τεσσάρων εταιρειών.

αφορούν ασφαλιστικές εισφορές, για τις οποίες προσκομίστηκαν αποδεικτικά πληρωμής τεσσάρων εταιρειών. 37.604,43 ευρώ αφορούν φόρο μισθωτών υπηρεσιών και άλλες οφειλές προς την ΑΑΔΕ.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζει, η εταιρεία υποστηρίζει ότι το δίκτυο έχει αποδώσει ή δηλώσει σημαντικά ποσά προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, επικαλούμενη συνολικό ύψος άνω των 650.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα ποσά δεν αφορούν όλα κατ’ ανάγκη ήδη εξοφλημένες υποχρεώσεις, καθώς μέρος τους προκύπτει από φορολογικές δηλώσεις.

Η σύνδεση με την υπόθεση «Χωριάτικο»

Το αίτημα της Bread Factory κατατίθεται ενώ συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση «Χωριάτικο».

Όπως μετέδωσε το DEBATER, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων, με δέκα προφυλακίσεις και έναν κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η έρευνα των Αρχών αφορά φερόμενη εγκληματική οργάνωση και οικονομικά αδικήματα, ενώ μεταξύ των προσώπων που έχουν προφυλακιστεί βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Η σημερινή διοίκηση της Bread Factory επιμένει ότι οι εταιρείες του δικτύου πρέπει να εξεταστούν ανεξάρτητα από τους κατηγορούμενους της υπόθεσης και ότι δεν υφίσταται η εταιρική, διοικητική ή οικονομική σχέση που, κατά την άποψή της, θα δικαιολογούσε τη συνέχιση της δέσμευσης.

Η κατάθεση του υπομνήματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αποδέσμευση των λογαριασμών. Η σχετική απόφαση εναπόκειται στην αρμόδια Αρχή.