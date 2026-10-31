Δένδιας: Ζήτησε να τεθεί άμεσα σε διαθεσιμότητα ο 46χρονος του Πολεμικού Ναυτικού που συνελήφθη για εμπρησμούς

Ο 46χρονος συνελήφθη την Παρασκευή (30/10) στη Λευκάδα, στο πλαίσιο έρευνας για εμπρησμούς που σημειώθηκαν στην Αττική.

Όπως έχει αποκαλύψει το DEBATER, ο 46χρονος κατηγορείται για εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος δύο πρώην συντρόφων του, με στόχο κατοικία και δύο οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο κατηγορούμενος υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

Το DEBATER έχει επίσης δημοσιεύσει φωτογραφίες του 46χρονου στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της κάλυψης της υπόθεσης.

Το βίντεο από την εμπρηστική επίθεση στη Γλυφάδα

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί και το οπτικό υλικό που έχει έρθει στη δημοσιότητα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το DEBATER καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία ο 46χρονος φέρεται να εισέρχεται στην κατοικία πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα.

Το συγκεκριμένο υλικό εντάσσεται στα στοιχεία που έχουν αναδειχθεί σχετικά με την υπόθεση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των περιστατικών.

Η μαρτυρία στο DEBATER για τον 46χρονο

Παράλληλα, το DEBATER έφερε στο φως μαρτυρία από τον χώρο της υδατοσφαίρισης για τον 46χρονο και καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά του στο παρελθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο μάρτυρας, είχε προηγηθεί περιστατικό που συνδεόταν με καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και αστυνομική παρέμβαση.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς του μάρτυρα και δεν συνιστούν αυτοτελώς επιβεβαιωμένα δικαστικά ευρήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Νίκος Δένδιας ζήτησε από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων την άμεση θέση του επικελευστή σε διαθεσιμότητα.

Η διαθεσιμότητα αποτελεί υπηρεσιακό μέτρο και δεν ισοδυναμεί με ποινική καταδίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης εξελίσσεται ανεξάρτητα από τις υπηρεσιακές διαδικασίες, με τον 46χρονο να διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας έως την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.