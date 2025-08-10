Κεφαλονιά: Ανησυχητική έξαρση των διαρρήξεων σε πολυτελείς οικίες

Νέα κλοπή σε σπίτι επιχειρηματία στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κλοπών το τελευταίο διάστημα. Άγνωστοι παραβίασαν στην περιοχή της Λακήθρας πολυτελή οικία και αφαίρεσαν χρήματα και χρυσαφικά μεγάλης αξίας.

Πρόσφατα έγινε διάρρηξη και αφαίρεσαν πάνω από 100.000 ευρώ σε σπίτι επιχειρηματία και επίσης σε άλλη περίπτωση αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο από άλλο σπίτι επιχειρηματία.

Οι αρχές αποδίδουν την έξαρση των διαρρήξεων σε ομάδες Ρομά που αλωνίζουν στο νησί της Κεφαλονιάς.