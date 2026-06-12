Νέα Ζηλανδία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Ουέλινγκτον μετά από πυρκαγιά – Προσωρινές εκτροπές πτήσεων (βίντεο)
Δεν υπάρχουν τραυματισμοί από το περιστατικό
Πυρκαγιά ξέσπασε στο αεροδρόμιο του Ουέλινγκτον στην Νέα Ζηλανδία σήμερα Παρασκευή 12/6 με αποτέλεσμα την εκκένωση του κεντρικού τερματικού σταθμού.
Εκπρόσωπος της νεοζηλανδικής υπηρεσίας πυρόσβεσης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, δήλωσε ότι πληρώματά της δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς μαζί με το σώμα των πυροσβεστών που διαθέτει το ίδιο το αεροδρόμιο.
«Πτήσεις προς το Ουέλινγκτον έχουν προσωρινά εκτραπεί και συνιστάται σε επιβάτες να διασταυρώσουν τις πληροφορίες για συγκεκριμένες πτήσεις με τις αεροπορικές τους εταιρείες» τόνισαν αφού γνωστοποίησαν ότι το κτήριο του κεντρικού τερματικού σταθμού του αερολιμένα έχει εκκενωθεί χωρίς να τραυματιστεί κάποιος.
Η πυρκαγιά αναφέρθηκε στις 19:15 τοπική ώρα (10:15 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με την υπηρεσία Fire and Emergency της Νέας Ζηλανδίας
πηγή στην Google
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