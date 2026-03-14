Καλαμαριά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί του Σαββάτου, 14 Μαρτίου ο 23χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε τον 20χρονο στην Καλαμαριά, με αποτέλεσμα το θύμα να ξεψυχήσει στη μέση του δρόμου.

Ο 23χρονος, που συνελήφθη για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει να υποστηρίζει πως δέχθηκε πρώτος επίθεση και πως δεν γνώριζε ούτε τον 20χρονο ούτε τους φίλους του.

Οι Αρχές αναζητούν άλλα 2 άτομα αλλά και τα κίνητρα της δολοφονικής επίθεσης.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Εrtnews αναφέρθηκε και στο σενάριο περί οπαδικών κινήτρων λέγοντας πως μπορεί οι 2 παρέες να ήταν οπαδοί διαφορετικών ομάδων της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν σημαίνει ότι και αυτός ήταν ο λόγος της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε πως θύμα και δράστης δεν φέρονται να έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για οπαδικά επεισόδια.

Σχετικά με το μαχαίρι, ο 20χρονος έπεσε σε αντιφάσεις.

Στην αρχή υποστήριξε πως το βρήκε στο πεζοδρόμιο αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του.

Στο νεκροτομείο της ιατροδικαστικής του ΑΠΘ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η σορός του 20χρονου. Όπως αποδείχθηκε από την εξέταση, το θύμα δέχθηκε δύο μαχαιριές: μία αριστερά στον θώρακα και μία δεξιά στην πλάτη.

Έχει γίνει ήδη λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η δολοφονία έγινε το βράδυ της Πέμπτης, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 10 το βράδυ για έναν νεαρό που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και κείτονταν αιμόφυρτος στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο. Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, υπέκυψε στα τραύματά του.

Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER λίγο μετά την επίθεση

Σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER λίγο μετά το μοιραίο μαχαίρωμα, φαίνονται οι φίλοι του θύματος που ήταν μαζί του την ώρα της φονικής συμπλοκής να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου.

Λίγα μέτρα πιο πίσω αποτυπώνεται ο 20χρονος, ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα, έχοντας δευτερόλεπτα πριν δεχτεί τη μαχαιριά που αποδείχτηκε μοιραία.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, επί της οδού Αργοναυτών, ο νεαρός θα σωριαστεί αιμόφυρτος δίπλα σε κάδο.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα πέθανε επί τόπου, με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν επί 50 λεπτά.