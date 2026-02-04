Χίος: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο – Έχασαν τα μωρά τους 2 έγκυες

Σε τραγωδία με βαρύ απολογισμό εξελίχθηκε το βράδυ της Τρίτης 3/2 το σοβαρό περιστατικό ανάμεσα σε σκάφος του Λιμενικού και ταχύπλοου γεμάτο παράτυπους μετανάστες, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου στη Χίο.

Πλέον, ο αριθμός των νεκρών μεταναστών ανέρχεται σε 15, καθώς στις 12 τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο της Χίου κατέληξε μια γυναίκα από τους 25 συνολικά τραυματίες που είχαν μεταφερθεί εκεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσημα στους 15 νεκρούς περιλαμβάνονται έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι επτά παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες, οι οποίες όπως διαπιστώθηκε μετά τις ιατρικές εξετάσεις έχασαν τα μωρά που κυοφορούσαν.

Επίσης, στο νοσοκομείο της Χίου μεταξύ των νοσηλευομένων αλλοδαπών περιλαμβάνονται τέσσερα άτομα σοβαρά τραυματισμένα σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι και κάποιοι έχουν ήδη χειρουργηθεί. Οι τέσσερις τραυματίες που είναι σε σοβαρή κατάσταση, φέρουν λόγο για βαριά τραύματα, όπως ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Την ίδια ώρα, δυο τραυματίες στελέχη του λιμενικού σώματος νοσηλεύονται κι αυτά στο νοσοκομείο Χίου, ο άνδρας με εξάρθρωση ώμου και η γυναίκα με εγκεφαλική διάσειση.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι γίνεται «γιγαντιαία προσπάθεια του προσωπικού του νοσοκομείου να αντιμετωπίσει αυτό το τραγικό συμβάν».

Έρευνες για αγνοούμενους και για τις συνθήκες του περιστατικού

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στο περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 21:00 ενεπλάκη ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες, το οποίο συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Το ταχύπλοο εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο είχε αποπλεύσει από τις Οινούσσες, και φέρεται να έδωσε σήμα για αλλαγή πορείας. Ακολούθησε ένταση με τους διακινητές και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επήλθε σύγκρουση των δύο σκαφών, με αποτέλεσμα να βρεθούν άνθρωποι στη θάλασσα και άλλοι να τραυματιστούν θανάσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλη νύχτα ήταν σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοικτά της Χίου για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μεταναστών, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Πλέον, στην περιοχή επιχειρούν 3 πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που συμμετέχει στις έρευνες από αέρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή έχει εκδοθεί και σχετική αεροναυτική οδηγία (NOTAM) για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ενώ παραμένει αυξημένη η κινητοποίηση δυνάμεων και από γειτονικά νησιά.

Οι συνθήκες του σοβαρού αυτού περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η καταμέτρηση επιβαινόντων και τυχών αγνοουμένων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών Γιώργος Βάλλης μιλώντας στο DEBATER σημείωσε πως «με αφορμή το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στη Χίο, εκφράζω τη βαθιά μου ανησυχία για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για απώλειες ανθρώπινων ζωών και τραυματισμούς. Είμαι έμπρακτα δίπλα στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, επιτελώντας το καθήκον τους με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση».