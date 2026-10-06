Κατασβέσθη η φωτιά στον Ασπρόπυργο – Κανονικά τα δρομολόγια του Προαστιακού
Επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα
Άμεσα κατασβέθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα στην περιοχή “ΝΟΥΝΟΥ” στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 11:30.
Επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Ο δήμος Ασπροπύργου έχει διαθέσει μηχάνημα έργου ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού, που είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της πυρκαγιάς .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
πηγή στην Google
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