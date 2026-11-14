Ασπρόπυργος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες – Συνελήφθησαν δύο άτομα

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής.

Συνελήφθησαν στην περιοχή του Ασπροπύργου, μεσημβρινές ώρες της 11-11-2026, -2- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, 21χρονος και 21χρονη, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Ειδικότερα, από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση απατών και κλοπών.

Ως προς την μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επέλεγαν τα υποψήφια θύματά τους μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με διάφορα προσχήματα όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, τους καθοδηγούσαν είτε να τα τοποθετήσουν σε προκαθορισμένο σημείο, είτε εντός είτε εκτός της οικίας, ώστε οι δράστες να προσεγγίζουν στις οικίες και να αφαιρούν τα αντικείμενα.

Η επικοινωνία με τα θύματα πραγματοποιούνταν από τους «τηλεφωνητές» οι οποίοι βρίσκονταν σε «τηλεφωνικά κέντρα» της εγκληματικής οργάνωσης ενώ διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τα θύματα, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, ώστε τα «επιχειρησιακά» μέλη να μην έρθουν σε φυσική επαφή με τα θύματα κατά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο αναγνώρισής τους.

Για την αποφυγή του εντοπισμού τους χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε στοιχεία άγνωστων ατόμων (ghost numbers) ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακό» όχημα, το όχημα της 21χρονης συλληφθείσας.

Όσον αφορά τον 21χρονο, αυτός είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» καθώς, μαζί με έτερο συνεργό, μετέβαινε στις οικίες των θυμάτων όπου αφαιρούσε τα χρηματικά ποσά και τα χρυσαφικά.

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Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -7- περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε χρηματικό ποσό άνω των -210.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.