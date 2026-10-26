Ασπρόπυργος: Πυρκαγιά σε επιχείρηση παλετοποιίας
Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης παλετοποιίας επί της οδού Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 1:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες από το δήμο Ασπροπύργου.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
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