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ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Πυρκαγιά σε επιχείρηση παλετοποιίας

Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα

Ασπρόπυργος: Πυρκαγιά σε επιχείρηση παλετοποιίας
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης παλετοποιίας επί της οδού Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 1:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες από το δήμο Ασπροπύργου.

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Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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