Φωτιά σε ξηρά χόρτα στη Λαμία – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου σε ξηρά χόρτα σε κοντινή απόσταση από το στρατόπεδο ΚΕΥΠ στη Λαμία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 06 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 11·30.

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Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Λαμιέων για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.