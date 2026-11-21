Ένταση επικρατεί το πρωί του Σαββάτου στην Άνω Κυψέλη, στα σύνορα με το Άνω Γαλάτσι, όπου κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί για να αποτρέψουν την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας ύψους εννέα μέτρων.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στη συμβολή των οδών Ορίωνος και Ειρηναίου, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις.

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Η κεραία προβλέπεται να τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Ειρηναίου 22, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονες ανησυχίες λόγω της πυκνής κατοίκησης και της γειτνίασης με σχολικές μονάδες.

Τέσσερα σχολεία κοντά στην κεραία

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κατοίκων Άνω Γαλατσίου και Άνω Κυψέλης, σε μικρή απόσταση από το σημείο βρίσκονται τέσσερις σχολικές μονάδες:

Το 72ο Γυμνάσιο Αθηνών

Το 33ο Δημοτικό Σχολείο

Το 122ο Νηπιαγωγείο

Το 123ο Νηπιαγωγείο

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τα σχολεία απέχουν περίπου 75 έως 150 μέτρα από τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση και ζητούν να εξεταστούν πλήρως οι άδειες, οι εγκρίσεις και οι προβλεπόμενες μελέτες.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

[ΕΔΩ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]

Αντιδράσεις που διαρκούν δύο χρόνια

Η κινητοποίηση ενάντια στην εγκατάσταση της κεραίας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες παρεμβάσεις, ζητώντας να μην προχωρήσουν οι εργασίες.

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Στις 14 Νοεμβρίου σημειώθηκε νέα ένταση, όταν συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να εμποδίσουν τα φορτηγά που μετέφεραν τον εξοπλισμό να προσεγγίσουν την πολυκατοικία.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η Επιτροπή Κατοίκων, ακολούθησε αστυνομική παρέμβαση και πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις.

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Οι κάτοικοι κάνουν επίσης λόγο για περιστατικό κατά το οποίο μητέρα που αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα φέρεται να δέθηκε με χειροπέδες σε κάγκελο κατοικίας, ενώ βρισκόταν σε κρίση άσθματος.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν καταγγελίες των κατοίκων και δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση της ΕΛ.ΑΣ. για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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Η καταγγελία για τα έγγραφα των εργασιών

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι εργασίες της 14ης Νοεμβρίου σταμάτησαν όταν, παρουσία του δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου, διαπιστώθηκε πως δεν είχαν παρουσιαστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα πάντα με τους κατοίκους, περιλαμβανόταν και η άδεια κατάληψης του οδοστρώματος από τα οχήματα και τα συνεργεία.

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Η νομιμότητα της εγκατάστασης και η πληρότητα του φακέλου αποτελούν ζητήματα που θα πρέπει να κριθούν από τις αρμόδιες διοικητικές και ελεγκτικές Αρχές.

Η παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το θέμα έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Εκπρόσωποι της Επιτροπής Κατοίκων ζήτησαν τη στήριξη της δημοτικής Αρχής και την πραγματοποίηση ενεργειών ώστε να εξεταστεί εκ νέου η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι θα υπάρξει συνεννόηση με τον δήμαρχο Γαλατσίου Γιώργο Μαρκόπουλο για κοινές πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων.

Τι προβλέπεται για τις κεραίες κοντά σε σχολεία

Η ύπαρξη σχολικής μονάδας κοντά σε κεραία κινητής τηλεφωνίας δεν συνεπάγεται από μόνη της ότι η εγκατάσταση είναι παράνομη.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει, ωστόσο, αυστηρότερα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όταν σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων βρίσκονται σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, νοσοκομεία ή γηροκομεία.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τα όρια περιορίζονται στο 60% των τιμών αναφοράς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Ενημερωτικής Πύλης Κατασκευών Κεραιών της ΕΕΤΤ εάν μία κατασκευή έχει αδειοδοτηθεί ή δηλωθεί και ποιες εγκρίσεις διαθέτει.

Οι κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις

Η νέα κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία κάτοικοι της Κυψέλης έχουν αναπτύξει έντονη δράση για σειρά ζητημάτων που αφορούν τη γειτονιά.

Το DEBATER έχει αναδείξει τις καταγγελίες για ρωγμές και ζημιές σε περισσότερα από 200 διαμερίσματα λόγω των έργων του Μετρό, καθώς και το αίτημα του Χάρη Δούκα για άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση κατοίκων από τις πολυκατοικίες που κρίθηκαν «κόκκινες».

Με συνθήματα «Οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους» και «Όχι στις κεραίες του θανάτου», οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να σταματήσει οριστικά η εγκατάσταση.