Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία τιμάται σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, θέλησε να εκφράσει την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη του προς τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσφορά τους στην πατρίδα και την κοινωνία.

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Στην ανάρτησή του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο έργο και την προσφορά των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στέλνοντας το δικό του μήνυμα τιμής και ευχαριστίας.

«Τιμούμε τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους στην Πατρίδα και την κοινωνία μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης στην ανάρτησή του.