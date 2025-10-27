“Κατάσκοποι” των δρόμων: Σχεδόν 13.000 νέα μέλη σε 15 ημέρες στο νέο γκρουπ του Viber που “καρφώνει” μπλόκα της Τροχαίας

Παρά το «λουκέτο» που μπήκε πρόσφατα στην γνωστή ομάδα ενημέρωσης για μπλόκα της Τροχαίας στο Viber, η δραστηριότητα των χρηστών φαίνεται πως όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά αυξήθηκε ανησυχητικά.

Όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER, αμέσως μετά τη διαγραφή της πρώτης ομάδας, δημιουργήθηκε νέα ομάδα με παρόμοιο σκοπό, δηλαδή την άμεση ειδοποίηση οδηγών για σημεία ελέγχων και μπλόκων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι η ραγδαία αύξηση των μελών: μέσα σε μόλις 15 ημέρες, ο αριθμός τους εκτινάχθηκε από 7.000 σε 19.500.

Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η συμμετοχή δείχνει αφενός τη μεγάλη απήχηση τέτοιων «δικτύων» ενημέρωσης, αφετέρου τη δυσκολία των αρχών να ελέγξουν τη διάδοση τέτοιων ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι Αρχές εξετάζουν τρόπους για να περιορίσουν τη λειτουργία τέτοιων καναλιών, καθώς θεωρείται ότι υπονομεύουν την οδική ασφάλεια και διευκολύνουν την παραβατικότητα. Οι ομάδες αυτού του τύπου επιτρέπουν σε οδηγούς να αποφεύγουν ελέγχους για αλκοόλ, παραβάσεις ταχύτητας ή ακόμα και άλλες σοβαρότερες παρανομίες.

Η αύξηση των μελών δείχνει επίσης το υψηλό ενδιαφέρον των πολιτών για την αποφυγή προστίμων, αλλά και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους μηχανισμούς ελέγχου.

Αν και η πλατφόρμα Viber συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αφαίρεση ομάδων που παραβιάζουν τους όρους χρήσης της, η αναδημιουργία νέων ομάδων φαίνεται να είναι σχεδόν άμεση — καθιστώντας τον έλεγχο αυτής της δραστηριότητας ιδιαίτερα δύσκολο.

Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ενέργειες από την ΕΛ.ΑΣ. και τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση τέτοιων καναλιών «ενημέρωσης» που στην πράξη υπονομεύουν τη νομιμότητα.