Καταγγελία-σοκ σε σχολείο του Ηρακλείου για παρενόχληση μαθήτριας από συμμαθητή της

Ο φερόμενος δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τη σχολική κοινότητα για επιθετική συμπεριφορά

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό περιστατικό προκάλεσε ένταση σε σχολείο του Ηρακλείου την Τρίτη, με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο μαθητή γυμνασίου, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά συμμαθήτριά του, συνοδεύοντας την πράξη του με απειλές βίας.

Στο σχολείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ συγγενικό πρόσωπο της μαθήτριας επιχείρησε να επιτεθεί στον μαθητή, με τους ψυχραιμότερους να αποτρέπουν τα χειρότερα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το creta24.gr, ο συγκεκριμένος μαθητής είχε απασχολήσει ξανά τη σχολική κοινότητα, καθώς φέρεται να είχε επιδείξει και στο παρελθόν επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές του. Γονείς είχαν ήδη εκφράσει παράπονα προς τη διεύθυνση του σχολείου για τη στάση του, ζητώντας να ληφθούν μέτρα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ αναμένονται ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές και τη διεύθυνση εκπαίδευσης για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

