ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία αισθητικού για μασάζ «σώμα με σώμα» συγκεντρώνει πάνω από 500.000 προβολές

Η εργαζόμενη δηλώνει ότι δεν είχε ενημερωθεί για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας

Καταγγελία αισθητικού για μασάζ «σώμα με σώμα» συγκεντρώνει πάνω από 500.000 προβολές
DEBATER NEWSROOM

Περισσότερες από 500.000 προβολές συγκέντρωσε η καταγγελία αισθητικού, η οποία υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί πριν προσληφθεί πως ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβανόταν και το μασάζ «σώμα με σώμα».

Όπως δήλωσε στην εκπομπή Power Talk, «όταν πήγα να μου δείξουν τι πρέπει να κάνω παρατήρησα ένα στρώμα σαν θαλάσσης. Πήγε ο νους μου ότι κάνουν ταϊλανδέζικο και μου απαντάει η κοπέλα “μασάζ σώμα με σώμα”. Τη ρωτάω και μου απαντάει ότι η θεραπεύτρια με τα εσώρουχα της τρίβεται πάνω στον πελάτη».

Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη «θεραπεία έχει σκοπό μόνο τη διέγερση και δεν καταλήγει σε ερωτική πράξη». Όπως ανέφερε, «σοκαρίστηκα, γέλασα και βγήκα έξω».

ΕΛΛΑΔΑ

