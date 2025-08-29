Καστοριά: Βουβός πόνος στις κηδείες των δύο 16χρονων – «Η τραγωδία έσκασε σαν κεραυνός» (βίντεο)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία των δύο 16χρονων παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην Καστοριά. Οι οικογένειές τους, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί από το Μαυροχώρι και την Πολυκάρπη συνόδευσαν τα παιδιά στην τελευταία τους κατοικία, με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα.

Η τραγική κατάληξη της κρυφής βόλτας

Τα δύο 16χρονα παιδιά είχαν πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της οικογένειας του αγοριού και είχαν βγει βόλτα, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες. Η βόλτα αυτή είχε την πιο τραγική κατάληξη, καθώς το όχημα, ένα λευκό BMW, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα. Η τραγωδία συνέβη όταν το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, με τους γονείς να αναζητούν τα παιδιά τους για ώρες πριν μάθουν την τραγική κατάληξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκίνηση από τη δασκάλα του 16χρονου αγοριού

Η δασκάλα του 16χρονου αγοριού, συγκλονισμένη από την είδηση, ανέφερε: «Σαν κεραυνός έπεσε η πολύ θλιβερή είδηση, σαν φωτιά που έκαψε το σπίτι τους, το χωριό και την περιοχή όλη. Ήταν ένα ευγενικό και τρυφερό παιδί, τον έβλεπα συχνότερα από όλους τους άλλους μαθητές μου, καθώς συναντιόμασταν συνεχώς στην εκκλησία του χωριού, την οποία χαιρόταν να υπηρετεί.»

Τα πρώτα σημάδια της τραγωδίας

Η τραγωδία έγινε γνωστή στις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ένας διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και ειδοποίησε τις αρχές. Το όχημα ακολούθησε μια επικίνδυνη πορεία, προσκρούοντας σε δύο δέντρα και ξεριζώνοντας έναν φράχτη πριν τελικά σταματήσει όταν χτύπησε σε ένα νέο δέντρο. Στο σημείο υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος, κάτι που υποδηλώνει ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, αλλά η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται ότι οδήγησε στην τραγωδία.

Δυσκολίες στον απεγκλωβισμό των παιδιών

Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 5:50 π.μ. και οι πυροσβέστες, όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν ένα «άμορφο σύνολο σιδερικών», γεγονός που έκανε την επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο παιδιών ιδιαίτερα δύσκολη. Αργότερα, τα δύο παιδιά ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η τοπική κοινωνία σε σοκ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι οικογένειες των παιδιών τα αναζητούσαν από το προηγούμενο βράδυ και όταν επιτέλους ενημερώθηκαν για το ατυχές συμβάν, η τοπική κοινωνία ήταν ήδη συγκλονισμένη από την τραγωδία. Οι συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές συγκεντρώθηκαν στα σπίτια των οικογενειών για να προσφέρουν συμπαράσταση σε αυτή την πρωτοφανή τραγωδία.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος

Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την καταστροφή του αυτοκινήτου, ενώ η αστυνομία συνεχίζει να διερευνά τα αίτια της τραγωδίας. Η υπερβολική ταχύτητα και το γεγονός ότι το όχημα ακολούθησε μια τρελή πορεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από συνδυασμό παραγόντων.