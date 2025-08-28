Καστοριά: Τι δείχνουν τα ίχνη από το φρενάρισμα που “κόστισε” τις ζωές των δύο 16χρονων

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Καστοριά μετά το τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο 16χρονοι.

Οι οικογένειες των παιδιών ζητούν απαντήσεις για το περιστατικό, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

Τα ίχνη φρεναρίσματος υποδεικνύουν ξαφνικό γεγονός

Το δυστύχημα συνέβη σε μεγάλη ευθεία, με τα ίχνη από το φρενάρισμα στο οδόστρωμα να δείχνουν ότι προκλήθηκε κάτι απρόβλεπτο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, οι αρχές εξετάζουν τρία πιθανά σενάρια:

1. Να εμφανίστηκε ξαφνικά κάποιο άγριο ζώο, όπως αρκούδα ή αγριογούρουνο, μπροστά στο αυτοκίνητο.

2. Εμπλοκή άλλου οχήματος στο σημείο.

3. Ο οδηγός να αντιλήφθηκε κατά την επιστροφή από την Κορησό ότι πέρασε διασταύρωση και να έκανε αδέξιο χειρισμό, με αποτέλεσμα να εκτραπεί το αυτοκίνητο από την πορεία του.

Οι κηδείες των δύο νέων έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ενώ οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής ματαιώθηκαν ως ένδειξη πένθους.

Το χρονικό της τραγωδίας

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 28 Αυγούστου 2025, περίπου στις 03:30, ο 16χρονος και η 16χρονη που ήταν ζευγάρι, βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το λευκό αυτοκίνητο μάρκας BMW που οδηγούσε ο 16χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα δύο ανήλικα παιδιά τραυματίστηκαν θανάσιμα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από πυροσβέστες. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι δραματικές ώρες πριν από το τραγικό γεγονός

Οι γονείς των παιδιών τα αναζητούσαν για πολλές ώρες και ειδοποιήθηκαν γύρω στις 6:00 το πρωί από την Αστυνομία για το δυστύχημα, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους τους.

«Είδα το περιπολικό τα ξημερώματα που έκανε μέσα στο χωριό. Κατάλαβα ότι κάτι κακό έχει γίνει. Ήξερα τον πατέρα του κοριτσιού. Απ’ ότι έμαθα, το 16χρονο αγόρι είχε πάρει το αυτοκίνητο του πατέρα του. Κρίμα, πολύ κρίμα», δήλωσε φίλος της οικογένειας της 16χρονης στο DEBATER.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν φαίνεται να εμπλέκεται άλλο όχημα στο δυστύχημα. Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πραγματοποιούνται από το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.