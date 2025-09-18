Καστοριά: Με φυματίωση νοσηλεύεται ένας άνδρας

Στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων νοσηλεύεται ένας άνδρας από την Καστοριά με φυματίωση την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον alphafm.gr στον άνδρα έχει δοθεί αντιβίωση και φαίνεται να υπάρχει πολύ καλή αντίδραση.

«Εδώ και ελάχιστες ώρες έχουμε ενημερωθεί κι εμείς, δεν χρειάζεται πανικός, ο ασθενής μέχρι αυτή την στιγμή είναι καλά και δεν θα πρέπει να πανικοβληθούν οι πολίτες τουλάχιστον με τα δεδομένα της στιγμής» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς Λάζαρος Παπαδόπουλος.