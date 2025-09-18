Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Με φυματίωση νοσηλεύεται ένας άνδρας

Του έχει δοθεί αντιβίωση

Καστοριά: Με φυματίωση νοσηλεύεται ένας άνδρας
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων νοσηλεύεται ένας άνδρας από την Καστοριά με φυματίωση την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον alphafm.gr στον άνδρα έχει δοθεί αντιβίωση και φαίνεται να υπάρχει πολύ καλή αντίδραση.

«Εδώ και ελάχιστες ώρες έχουμε ενημερωθεί κι εμείς, δεν χρειάζεται πανικός, ο ασθενής μέχρι αυτή την στιγμή είναι καλά και δεν θα πρέπει να πανικοβληθούν οι πολίτες τουλάχιστον με τα δεδομένα της στιγμής» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς Λάζαρος Παπαδόπουλος.

