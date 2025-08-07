Κάρπαθος: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 7/8 καθώς μια 74χρονη λουόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από την παραλία Διαφανίου Καρπάθου.

Στην 74χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιδιώτη ιατρό με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση απινιδωτή.

Στη συνέχεια η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Διαφανίου.