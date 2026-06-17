Καρέ-καρέ η αεροδιακομιδή ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων με Super Puma (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης όταν 40χρονος ναυτικός ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να γίνει η αεροδιακομιδή του με Super Puma στο νοσοκομείο Χανίων.

Όπως αναφέρει το patris.gr, o καπετάνιος του εμπορικού πλοίου που έπλεε νότια της Κρήτης ειδοποίησε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ ο 40χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιτυχή αεροδιακομιδή ναυτικού στα Χανιά αναφέρθηκε ο Διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας. «Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.