Καρέ-καρέ η αεροδιακομιδή ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων με Super Puma (βίντεο)
Το εμπορικό πλοίο έπλεε νότια της Κρήτης
Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης όταν 40χρονος ναυτικός ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να γίνει η αεροδιακομιδή του με Super Puma στο νοσοκομείο Χανίων.
Όπως αναφέρει το patris.gr, o καπετάνιος του εμπορικού πλοίου που έπλεε νότια της Κρήτης ειδοποίησε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος και με τη συνεργασία του ΕΚΑΒ ο 40χρονος ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.
Στην επιτυχή αεροδιακομιδή ναυτικού στα Χανιά αναφέρθηκε ο Διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας. «Ο ασθενής υποβάλλεται σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις (κλινικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν Χανίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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