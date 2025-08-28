Καμίνια: Έξι μήνες με αναστολή στη 19χρονη για το περιστατικό με τον 5χρονο στο μπαλκόνι

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε στη 19χρονη στα Καμίνια, η οποία κατηγορήθηκε για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η νεαρή κοπέλα είχε αφήσει μόνον του στο σπίτι τον 5χρονο αδερφό της, ο οποίος βγήκε στο μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (26/8). Γείτονες που είδαν το παιδί να φωνάζει από το μπαλκόνι ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο και το παιδί μόνο του. Χωρίς καθυστέρηση, σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι για να το σώσουν.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το γεγονός ότι η αστυνομικός που έφτασε κοντά του είναι μητέρα τριών παιδιών.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

Η 19χρονη οδηγήθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο χωρίς δικηγόρο, ενώ λίγες ώρες αργότερα έφτασε η μητέρα της από την Καλαμάτα για να καταθέσει υπέρ της. Με απόφαση εισαγγελέα, ο 5χρονος και η 17χρονη αδερφή του επιστρέφουν στο σπίτι.

Τι λένε μητέρα και κόρη

Η μητέρα, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι το γεγονός παρουσιάστηκε δυσανάλογα:

«Το έκαναν να φαίνεται σαν δολοφονία. Το μόνο λάθος ήταν ότι η κόρη μου πήγε στο περίπτερο και άφησε το παιδί μόνο του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της 19χρονης:

«Πήγα να αγοράσω λίγα πράγματα από το περίπτερο και δεν περίμενα το παιδί να ανέβει στο μπαλκόνι. Ήταν και η 17χρονη αδερφή μου στο σπίτι. Ναι, κλείδωσα εγώ την πόρτα».

Μαρτυρίες γειτόνων

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που το παιδί είχε μείνει μόνο του στο διαμέρισμα, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία της γειτονιάς.