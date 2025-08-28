Καμίνια: «Δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε να φοβηθώ», λέει η μητέρα του 5χρονου που ήταν μόνος του στο μπαλκόνι

Για πρώτη φορά μετά από δύο ημέρες η μητέρα του 5χρονου που βρέθηκε μόνος του σε μπαλκόνι διαμερίσματος στα Καμίνια «λύνει» τη σιωπή της και δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό.

«Δεν έχω να κρύψω κάτι, ούτε να φοβηθώ», λέει μιλώντας στο Mega και το «Live News». «Όπως κάνανε τόσο, τι να πω, τόσο τραγικό το πράγμα που σαν να έγινε καμιά δολοφονία. Πρέπει να τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος μου που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του», συμπληρώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, βρισκόταν στην Καλαμάτα προκειμένουν να παρευρεθεί στην κηδεία ενός συγγενικού της προσώπου και ενημερώθηκε για όσα συνέβησαν από την κόρη της.

«Μου έτυχε και ήρθα σε μια κηδεία στην Καλαμάτα. Σ’ ένα συγγενή μου που ήταν 25 χρονών και ήρθα στην κηδεία. Έφυγα για ένα βράδυ. Έφυγα προχθές. Η κηδεία έγινε χθες. Και σήμερα το βράδυ επιστρέφω στην Αθήνα πάλι».

Τα λόγια της μητέρας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ισχυρίστηκε η 19χρονη κόρη που συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα και οδηγήθηκε σήμερα (28.08) το πρωί στα δικαστήρια.

«Και εγώ πετάχτηκα λίγο μέχρι το περίπτερο γιατί θέλω να πάω να του πάρω δύο-τρία πραγματάκια που μου είχε ζητήσει. Αλλά εγώ δεν περίμενα το παιδάκι θα μου ανέβει στο μπαλκόνι. Ήτανε και η άλλη μου η αδερφή. Είναι 17, είναι ανήλικη. Ήταν κλειδωμένη η πόρτα, ναι, εγώ το έχω κλειδώσει», αποκαλύπτει η ίδια μιλώντας στο Mega.

Οι αντιφάσεις μητέρας και κόρης

Μητέρα και κόρη πέφτουν σε αντιφάσεις σε ορισμένα σημεία, καθώς, η 19χρονη υποστηρίζει ότι είναι από διαφορετικό πατέρα και η μητέρα της, την διαψεύδει.

«Είμαστε από ξεχωριστό πατέρα, δεν είμαστε από τον ίδιο. Έχουν χωρίσει οι γονείς μου», λέει η 19χρονη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το μωρό, από τον καιρό που έχω χάσει τον άντρα μου, μαζί με τα παιδιά μου το έχουμε μεγαλώσει. Το έχουμε μεγαλώσει και δουλεύω μέχρι τα μέρα για να μην λείψει τίποτα στα παιδιά μου, στην οικογένειά μου. Δηλαδή αυτά που συζητάνε και λένε και οι γείτονες και όλα αυτά, ότι το παιδί έχει μείνει και άλλες φορές μόνο του και όλα αυτά, αυτά για μένα είναι ψέματα», απαντά η μητέρα της.

Η παρέμβαση εισαγγελέα το 2018

Η μητέρα των παιδιών στην ίδια συνέντευξη παραδέχθηκε ότι το 2018 μετά από ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα και για είκοσι ημέρες τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Παίδων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα θέμα μαζί του, ήταν πολύ επιθετικός, πολύ αυστηρός, πολύ χτύπαγε. Είχε γίνει, αλλά αυτό έγινε εδώ και 5 χρόνια, 6 πίσω. Δεν τα εγκατέλειψε, απλώς με είχε χτυπήσει εμένα και τα παιδιά είχαν μπει στην μέση και τα είχε χτυπήσει κι αυτά και είχε έρθει η αστυνομία και τα είχανε πάρει τα παιδιά στο Παίδων. Είχα καλέσει την αστυνομία εγώ. Είχε μεσολαβήσει και η Κοινωνική Υπηρεσία, Κοινωνικοί Λειτουργοί και με είχαν βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα, να μιλήσω, να κάνω», εξομολογείται.

Δημ: Πόσο καιρό έμειναν τα παιδιά στο Παίδων;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μητέρα: 20 ημέρες. Χρειαζόταν να πάω στο νοσοκομείο.

Δημ: Μέχρι να γίνετε εσείς καλά;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μητέρα: Εγώ σε μία εβδομάδα είχε γίνει μετά είχα πάει μαζί τους. Τα πήρα εγώ τα παιδιά μου, τα είχα εγώ.

«Ούρλιαζε, “είμαι κλειδωμένος και μόνος”» – Σοκάρει η περιγραφή της γυναίκας που είδε τον 5χρονο στο μπαλκόνι

Μία γειτόνισσα που είδε το παιδί να κλαίει, ουρλιάζοντας βοήθεια και να πετάει πράγματα στο δρόμο από την αγανάκτησή του ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, σώζοντας το 5χρονο παιδί από το δράμα που ζούσε.

Όπως αποκάλυψε στις τηλεοπτικές κάμερες η συγκεκριμένη γυναίκα, άκουσε το παιδί να φωνάζει «είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ». Όπως ανέφερε, το παιδί ήταν σε τραγική ψυχολογική κατάσταση, γυμνό και πετούσε από το μπαλκόνι ότι έβρισκε μπροστά του.

«Ερχόμουν από μπροστά και βλέπω το παιδί που φώναζε από πάνω “είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου”. Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση γιατί πετούσε αντικείμενα. Πετούσε το μαξιλάρι του σκύλου, πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι.

Βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε η όλη διαδικασία και πήρα το 100. Το παιδάκι έλεγε ότι η μαμά του λείπει, ότι δεν είναι εδώ. Καλαμάτα μας έλεγε. Και ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος», ανέφερε η γειτόνισσα. 👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

Το χρονικό της διάσωσης

Όπως έγραφε το DEBATER, την Τρίτη (26.08), η 19χρονη είχε αναλάβει να προσέχει τα δυο ανήλικα αδέρφια της, ένα 17χρονο κορίτσι και ένα 5χρονο αγόρι, καθώς η μητέρα τους είχε μεταβεί εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη άφησε τον 5χρονο υπό την επίβλεψη της 17χρονης αδελφής τους, η οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε και εκείνη το σπίτι, με αποτέλεσμα το αγόρι να μείνει εντελώς μόνο του.

Στη συνέχεια το 5χρονο βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού όπου εντοπίστηκε από περαστικούς να κλαίει, οι οποίοι και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι και απομάκρυναν με ασφάλεια το αγόρι.