Καμίνια: Κρατείται η 20χρονη αδερφή του 5χρονου που τον είχε αφήσει μόνο του – Θα πάει εισαγγελέα

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία το βράδυ της Τετάρτης στην 20χρονη αδερφή του 5χρονου από τα Καμίνια, που τον άφησε μόνο στο μπαλκόνι του σπιτιού το βράδυ της Τρίτης, 26 Αυγούστου και έφυγε.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η εισαγγελική εντολή στην ΕΛ.ΑΣ., να αναζητήσει και να συλλάβει στα όρια του αυτοφώρου τη νεαρή γυναίκα.

Η κοπέλα κρατείται θα οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη στον εισαγγελέα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αστυνομικοί περιμένουν να γυρίσει και η μητέρα από το ταξίδι όπου βρίσκεται. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγγελέας δεν θα της ασκήσει δίωξη, καθώς είχε αφήσει την εποπτεία των παιδιών στην ενήλικη κόρη της.

Την ίδια ώρα, τα δύο ανήλικα παιδιά είναι στο τμήμα με προστατευτική φύλαξη και ήδη έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η εισαγγελία ανηλίκων θα αποφασίσει αν τα δύο ανήλικα θα παραδοθούν στους γονείς ή θα πάνε σε κάποια δομή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης να λαμβάνει σήμα ότι ένα παιδί πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι στο δρόμο χωρίς να το επιτηρεί κάποιος ενήλικος.

Φτάνοντας κάτω από την οικία οι αστυνομικοί είδαν ότι το πεντάχρονο αγοράκι είναι κλειδωμένο στο μπαλκόνι του σπιτιού και χωρίς να υπάρχει άλλο άτομο εντός. Έτσι, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα συμβεί κάτι άσχημο, σκαρφάλωσαν στο μπαλκόνι του 1ου ορόφου και έμειναν μαζί του για περίπου 40 λεπτά.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

August 27, 2025

Τότε ήρθε η μεγαλύτερη, αλλά επίσης ανήλικη, αδερφή του και ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως η ίδια είχε βγει εκτός σπιτιού για κάποιες δουλειές, λέγοντας ότι την επιτήρηση του αγοριού είχε η ενήλικη αδερφή τους που όμως απουσίαζε και εκείνη.