Καμίνια: Γυναίκα αστυνομικός σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι για να σώσει 5χρονο παιδάκι (Βίντεο)

Με επιτυχία στέφθηκε η προσπάθεια διάσωσης 5χρονου αγοριού από αστυνομικούς ΔΙΑΣ στην περιοχή των Καμινιών του Πειραιά.

Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης (26/8), περίπολος αστυνομικών ΔΙΑΣ, έλαβε σήμα για ανήλικο που βρίσκεται στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και ρίπτει αντικείμενα. Άμεσα η ομάδα μετέβη στο σημείο όπου εντόπισε ανήλικο αγόρι ηλικίας περίπου πέντε ετών στο μπαλκόνι της οικίας χωρίς την παρουσία ενήλικα.

Η ομάδα αναρριχήθηκε από το μπαλκόνι της οικίας προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ανηλίκου καθότι η πόρτα της οικίας ήταν κλειδωμένη.

Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία. Μετά από περίπου σαράντα λεπτά προσήλθε στην οικία η ανήλικη αδερφή του 5χρονου, η οποία δήλωσε ότι προτού αποχωρήσει από το σπίτι, το παιδί μαζί με την ενήλικη αδερφή της, η οποία όμως απουσίαζε και ούτε βρέθηκε. Η μητέρα των παιδιών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στην Καλαμάτα.