ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Ταυτοποιήθηκε ο αστυνομικός που μετέφερε το ψυγείο – Κλήθηκε για κατάθεση

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών

DEBATER NEWSROOM

Γνωστή έγινε η ταυτότητα του αστυνομικού που εκτελούσε… χρέη μεταφορικής στην περιοχή του Καματερού έχοντας φορτώσει το περιπολικό με ένα ψυγείο.

Ο αστυνομικός υπηρετεί στο Γ’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται για να διακριβωθούν τα αίτια της πράξης του.

Υπενθυμίζεται ότι το βίντεο δημοσιεύθηκε στο TikTok από έναν χρήστη ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», παραπέμποντας στην φράση που είπαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην Κυριακή Γρίβα, όταν ζήτησε περιπολικό για να τη μεταφέρει σπίτι, πριν τη δολοφονήσει ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο περιπολικό επιβαίνει ένας αστυνομικός και γίνεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός αλλά και για ποιον λόγο προέβη στην πράξη αυτή.

@angelos___xxxxxl

το περιπολικό δεν είναι ΤΑΞΊ

♬ πρωτότυπος ήχος – Κωνσταντίνος Τελίδης
