Καματερό: ΕΔΕ για το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτμπαγκάζ (βίντεο)

Μετά τη δημοσίευση του βίντεο στο TikTok

Καματερό: ΕΔΕ για το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτμπαγκάζ (βίντεο)
Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό με το περιπολικό που κυκλοφορούσε στο Καματερό μεταφέροντας στο πορτμπαγκάζ ένα ψυγείο, μετά τη δημοσίευση σχετικού βίντεο στο TikTok.

το περιπολικό δεν είναι ΤΑΞΊ

Υπενθυμίζεται ότι το βίντεο δημοσιεύθηκε στο TikTok από έναν χρήστη ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», παραπέμποντας στην φράση που είπαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην Κυριακή Γρίβα, όταν ζήτησε περιπολικό για να τη μεταφέρει σπίτι, πριν τη δολοφονήσει ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο περιπολικό επιβαίνει ένας αστυνομικός και γίνεται έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός αλλά και για ποιον λόγο προέβη στην πράξη αυτή.

