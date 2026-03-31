Καματερό: Συνελήφθη 30χρονος που είχε κλέψει όχημα – Είχε σταματήσει για λίγα λεπτά ο οδηγός

Στη σύλληψη ενός 30χρονου στο Καματερό, ο οποίος άρπαξε όχημα που είχε σταματήσει για λίγα λεπτά προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος συνελήφθη στην περιοχή της Γλυφάδας από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για κλοπή και ληστεία.

Ειδικότερα, ο 30χρονος, μεσημβρινές ώρες της 22-3-2026, αφαίρεσε όχημα που μόλις είχε σταθμεύσει, για ολιγόλεπτη στάση, οδηγός στην περιοχή του Καματερού.

Ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και μετά από επισταμένες αναζητήσεις, το όχημα εντοπίστηκε το επόμενο πρωί, σταθμευμένο στην περιοχή της Γλυφάδας και πλησίον του ακινητοποιήθηκε ο 30χρονος τη στιγμή που τοποθετούσε στο όχημα πινακίδες που δεν αντιστοιχούσαν σε έτερο όχημα.

Επιπρόσθετα στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε ηλεκτρικό ποδήλατο μεγάλης αξίας που είχε κλαπεί λίγο πριν από την περιοχή της Βουλιαγμένης ενώ εξιχνιάστηκε και ακόμα μία περίπτωση ληστείας όπου ο 30χρονος στην περιοχή του Καματερού αφαίρεσε από άνδρα τσάντα που περιείχε χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.