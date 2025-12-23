Καλύβια: Ο εκτελεστής του «Εντικ» έχασε 35 κιλά για να μην αναγνωρίζεται – Είχε διαφύγει στη Ρωσία

Ενεργό συμμετοχή σε τρεις ανθρωποκτονίες ατόμων που φέρονται να αποτελούσαν μέλη της Greek Mafia, είχε σύμφωνα με στελέχη του Ελληνικού FBI, o 35χρονος Δ.Σ που συνελήφθη μετά από επιχείρηση στα Καλύβια.

Του αποδίδεται συμμετοχή στις δολοφονίες των Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου του 2023 και του Γιάννη Σκαφτούρου, στις 25 Απριλίου του 2022, στα Σκούρτα Βοιωτίας. Είχε καταδικαστεί σε 35 χρόνια κάθειρξη και 39 χιλιάδες ευρώ χρηματική ποινή.

Ο 35χρονος ανήκε στην εγκληματική ομάδα του «Έντικ», που εκτέλεσε και τον Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου του 2024 στο Νέο Κόσμο. Η ομάδα του «Έντικ» που διαφεύγει από τις αρχές καθώς φέρεται να έχει βρει καταφύγιο στο Ντουμπάι, που είχε πραγματοποιήσει η ΕΛ.ΑΣ, τον Μάρτιο του 2024.

Ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια, μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, είχε διαφύγει στην Ρωσία, με τις αρχές να πληροφορούνται την επιστροφή του πριν από λίγες ημέρες. Μετά από έρευνες εντοπίστηκε σε πολυτελή οικία στα Καλύβια την οποία είχε μισθώσει με ενοίκιο 1.700 ευρώ τον μήνα και διέμενε μαζί με τη σύντροφό του.

Ο 35χρονος φρόντισε να χάσει…35 κιλά το διάστημα που αναζητούνταν, προκειμένου να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί από τις αρχές, καθώς οι αστυνομικοί, είχαν στην διάθεση τους φωτογραφίες τους, που τον εμφάνιζαν ιδιαίτερα εύσωμο.

Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας στα Καλύβια, εντοπίστηκε στο σπίτι του, ακόμη ένα άτομο, το οποίο δεν συνελήφθη καθώς δεν είχε απασχολήσει τις αρχές για κάποιο αδίκημα.