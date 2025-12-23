Συνελήφθη ένας από τους εκτελεστές του “Έντικ” – Είχε καταδικαστεί για 4 δολοφονίες μελών της “Greek Mafia”

Ένας 35χρονος ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ συνελήφθη κατά την διάρκεια επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Καλύβια.

Ο συλληφθείς φέρεται να είναι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης, με ηγέτη τον «Εντικ», επίσης ομογενή. Υπενθυμίζεται ότι ο «Εντικ» κατηγορείται για τουλάχιστον τέσσερις δολοφονίες μελών της αποκαλούμενης «Greek mafia».

Στην κατοχή του 35χρονου βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, του αποδίδεται η εμπλοκή σε δύο ανθρωποκτονίες.

Αναλυτικότερα, τον Ιούλιο καταδικάστηκε σε 35 χρόνια κάθειρξης για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Σκαφτούρου τον Μάιο του 2022, στα Σκούρτα Βοιωτίας. Παράλληλα, από τον Μάρτιο εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024, στον Νέο Κόσμο.