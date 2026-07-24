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Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα, κοντά στον καταυλισμό στο Λιβάδι Ρόπα – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο (βίντεο)

Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την επιχείρηση

Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα, κοντά στον καταυλισμό στο Λιβάδι Ρόπα – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:37

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή ξερή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα, στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου kerkyrasimera.gr, η φωτιά ξέσπασε πλησίον του καταυλισμού της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

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Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την επιχείρηση

Οι πυροσβέστες επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικίες, ωστόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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