Καλλιθέα: Νεκρός ο διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μητρόπουλος νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νικαίας όντας διασωληνωμένος και εγκεφαλικά νεκρός μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στις Αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου, στην Καλλιθέα όταν η μηχανή του διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες που οδηγούσε ηλικιωμένος.

Ο 47χρονος διασώστης, επέστρεφε από περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού, κοντά στο σημείο του τροχαίου.