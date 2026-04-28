Οι αποκαλυπτικές αναρτήσεις του επίδοξου δολοφόνου του Τραμπ – Από τα video games στα οργισμένα πολιτικά μηνύματα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 31χρονο Κόουλ Άλεν, τον δράστη της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο 31χρονος, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, φαίνεται πως διατηρούσε δύο λογαριασμούς στα social media.

Μάλιστα, ενώ οι αναρτήσεις που έκανε αφορούσαν τα βιντεοπαιχνίδια, τα τελευταία χρόνια είχαν αλλάξει περιεχόμενο, με τον ίδιο να δημοσιεύει οργισμένα πολιτικά μηνύματα.

Αυτές οι αναρτήσεις φαίνεται πως αντανακλούν και τα μηνύματα που περιείχε το μήνυμα που έστειλε ο Κόουλ Άλεν σε συγγενείς του πριν από την επίθεση, στο οποίο περιέγραφε σχέδιο στόχευσης αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και εξέφραζε την οργή του για όσα κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι ο Άλεν χρησιμοποιούσε τον λογαριασμό στην πλατφόρμα X με το όνομα «CForce3000». Ο λογαριασμός έχει πλέον απενεργοποιηθεί, ωστόσο εξετάστηκαν περισσότερες από 4.000 αναρτήσεις.

Επίσης, αναλύθηκαν πάνω από 700 αναρτήσεις από λογαριασμό στην πλατφόρμα Bluesky, ο οποίος επίσης έχει κατέβει και φαίνεται να ανήκει στον ίδιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κόουλ Άλεν το 2022 φέρεται να δημοσίευσε κυρίως περιεχόμενο που αφορούσε βιντεοπαιχνίδια, προωθώντας και κανάλι του στο YouTube με βίντεο για το παιχνίδι Super Smash Bros.

Ωστόσο, μέχρι το 2024, οι αναρτήσεις του είχαν αποκτήσει έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Συχνά, αναδημοσίευε περιεχόμενο που συνέκρινε τον Τραμπ με τον Χίτλερ ή έκανε αναρτήσεις που υποστήριζαν την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων εκείνης της χρονιάς.

Μάλιστα, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, δημοσίευσε ισχυρισμούς ότι το περιστατικό ενδεχομένως να ήταν σκηνοθετημένο.

Σε μία από τις αναρτήσεις που είχε κοινοποιήσει, αναφερόταν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «απολύτως ικανός να έχει σκηνοθετήσει μια ψεύτικη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του για να εξαπατήσει την αμερικανική κοινή γνώμη».

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, τον Φεβρουάριο του 2025, ο Κόουλ Άλεν άρχισε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Bluesky, όπου ασκούσε συχνά σκληρή κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης.

«Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι ο Τραμπ είναι ένας απαίσιος άνθρωπος σε πολλαπλά επίπεδα και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα» έγραφε σε ανάρτηση του Απριλίου 2025.

Άλλες δημοσιεύσεις φαίνεται να προωθολυσαν την οπλοκατοχή, όπως μια ανάρτηση του Δεκεμβρίου 2025 που ανέφερε: «Η καλύτερη στιγμή για να αγοράσεις όπλο ήταν πριν από λίγες ημέρες… η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι σήμερα».

«Βάζεις έναν προδότη ξανά στην εξουσία και παίρνεις προδοσία. Δεν καταλαβαίνω γιατί εκπλήσσονται που οι ΗΠΑ διαλύονται» έγραφε τον περασμένο μήνα.

Πάντως, όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που είχαν όσοι τον γνώριζαν προσωπικά. Ο 31χρονος εργαζόταν ως μερικής απασχόλησης εκπαιδευτικός σε προάστιο του Λος Άντζελες, με μαθητές να τον περιγράφουν ως ευφυή.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, αντιμετωπίζει την κατηγορία, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, της απόπειρας δολοφονίας του προέδρου καθώς και άλλες κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Κατά την προσαγωγή του χθες στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του, ο Άλεν εμφανίστηκε με τη μπλε στολή των κρατουμένων.

«Επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» είπε η εισαγγελέας Τζόσλιν Μπάλανταϊν.

Ο ίδιος ο Άλεν δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες ακόμη. Στο εδώλιο, περιστοιχισμένος από αστυνομικούς, είπε ότι θα απαντήσει με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις και ότι έχει μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών.

Ο δικαστής Μάθιου Σάρμπο διέταξε την προφυλάκισή του και όρισε την επόμενη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία θα αποφασίσει εάν θα παραμείνει προφυλακισμένος, για την ερχόμενη Πέμπτη.