Παγκράτι: Άφαντος ο “νταής” που έδειρε την 22χρονη για μια θέση πάρκινγκ – “Είχε θυμό, ήθελε να κάνει κακό”

Άφαντος παραμένει ο 56χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου 25/4 δεν δίστασε να ξυλοκοπήσει άγρια την 22χρονη για μια θέση πάρκινγκ στο Παγκράτι.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τον “νταή” και τον αναζητούν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η μοτοσικλέτα διαπιστώθηκε πως ανήκει στον αδελφό του.

“Αν δεν έμπαινε στη μέση ένας κύριος τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Ήθελε να κάνει κακό. Είχε θυμό μέσα του. Και όλα αυτά για πάρκινγκ που δεν είχε σχέση με τον ίδιο” περιγράφει στο DEBATER η 22χρονη, η οποία έχει υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο.

“Απλά νευρίασε στο ότι δεν μπορούσε να περάσει όσο εγώ προσπαθούσα να παρκάρω πίσω από τον ηλικιωμένο που ήθελε να μπει και αυτός με το έτσι θέλω. Άρχισε να με χτυπάει με γροθιές, μετά με έριξε στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια έσπασα το πόδι μου. Να μην το ζήσει κανένας αυτό που έζησα” προσθέτει η ίδια. Η 22χρονη στο πεζοδρόμιο μετά την επίθεση

Το μεσημέρι του Σαββάτου η κοπέλα θα επισκεπτόταν το σπίτι μίας φίλης της στο Παγκράτι. Ύστερα από συνεννόηση, η φίλη της κατέβηκε από την πολυκατοικία για να της κρατήσει τη θέση μέχρι να φτάσει.

Όταν έφτασε η 22χρονη, διαπληκτίστηκε με έναν ηλικιωμένο ο οποίος διεκδικούσε την ίδια θέση στάθμευσης Τότε, ο δράστης εμφανίστηκε και ξέσπασε καβγάς, χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί πού θα κατέληγε.

Ο 56χρονος δράστης άρχισε να βρίζει την κοπέλα, η οποία συνέχιζε να προσπαθεί να παρκάρει. Κάποια στιγμή τα αίματα άναψαν για τα καλά, με τον δράστη να μην διστάζει να τη δείρει. Μάλιστα, την έριξε πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η ίδια να σπάσει το πόδι της.

Για να σταματήσει χρειάστηκε να μπει μπροστά ένας γείτονας που άκουσε τη φασαρία και κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί. Ωστόσο, ο “νταής” εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση που επικράτησε και έτρεξε να κρυφτεί.

Η νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο. Θα χρειαστεί να μείνει σε ακινησία για μέρες, ενώ δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργείο.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης του αδιανόητου αυτού περιστατικού.