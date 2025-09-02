Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Σε κρίσιμη κατάσταση διασώστης του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλλιθέα – Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του

Ο 47χρονος συγκρούστηκε με οδηγό ΙΧ, ο οποίος συνελήφθη.

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε την Δευτέρα στην Καλλιθέα ο διασώστης του ΕΚΑΒ Δημήτρης Μητρόπουλος, εξαιτίας του οποίου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας βαριά τραυμαστιμένος.

Για τον διασώστη, το σωματείο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ απηύθυνε έκκληση για αίμα στο τμήμα μοτοσικλετών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

«Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει» αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου, στην Καλλιθέα όταν η μηχανή του διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες που οδηγούσε ηλικιωμένος.

Ο 47χρονος διασώστης, επέστρεφε από περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού, κοντά στο σημείο του τροχαίου.

Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη ενώ τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, διερευνά η Τροχαία Καλλιθέας.

