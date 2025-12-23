Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Καλλιθέα: Γυναίκα απεγκλωβίστηκε από ασανσέρ – Δεύτερο περιστατικό σε μία ημέρα

Η γυναίκα είναι ελαφρά τραυματισμένη

DEBATER NEWSROOM

Σχεδόν ταυτόχρονα, σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας, στα Ιλίσια και στην Καλλιθέα, σημειώθηκαν δύο περιστατικά με απεγκλωβισμούς πολιτών από ασανσέρ.

Το σοβαρότερο περιστατικό ήταν αυτό στα Ιλίσια, όπου ένας συντηρητής ασανσέρ απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος από τον ανελκυστήρα, ο οποίος έπεσε στο κενό. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα στην οδό Παπαζαχαρίου στην Καλλιθέα, όπου μία γυναίκα εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ και επίσης την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα είναι ελαφρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

