Καλλιθέα: Γυναίκα απεγκλωβίστηκε από ασανσέρ – Δεύτερο περιστατικό σε μία ημέρα

Σχεδόν ταυτόχρονα, σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας, στα Ιλίσια και στην Καλλιθέα, σημειώθηκαν δύο περιστατικά με απεγκλωβισμούς πολιτών από ασανσέρ.

Το σοβαρότερο περιστατικό ήταν αυτό στα Ιλίσια, όπου ένας συντηρητής ασανσέρ απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος από τον ανελκυστήρα, ο οποίος έπεσε στο κενό. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα στην οδό Παπαζαχαρίου στην Καλλιθέα, όπου μία γυναίκα εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ και επίσης την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα είναι ελαφρά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.