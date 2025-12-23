Ιλίσια: Πτώση ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ – Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής
Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός"
Ένα πολύ σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τρίτη 23/12, προπαραμονή Χριστουγέννων, στα Ιλίσια, όταν το ασανσέρ σούπερ μάρκετ έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο συντηρητής και να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Το περιστατικό έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τον άτυχο άνδρα που εκτελούσε εκείνη την ώρα εργασίες να τραυματίζεται πολύ σοβαρά.
Άμεσα, κλήθηκε στο σημείο η Πυροσβεστική, για να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο άνδρα από το ασανσέρ.
Στη συνέχεια, ο τραυματισμένος συντηρητής παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” σε πολύ βαριά κατάσταση. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι γιατροί τον διασωλήνωσαν.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου την ίδια ώρα απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα από ασανσέρ στο δήμο Καλλιθέας και παραλήφθηκε επίσης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Συνολικά και στα δύο περιστατικά επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις