Ιλίσια: Πτώση ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ – Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής

Ένα πολύ σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Τρίτη 23/12, προπαραμονή Χριστουγέννων, στα Ιλίσια, όταν το ασανσέρ σούπερ μάρκετ έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο συντηρητής και να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τον άτυχο άνδρα που εκτελούσε εκείνη την ώρα εργασίες να τραυματίζεται πολύ σοβαρά.

Άμεσα, κλήθηκε στο σημείο η Πυροσβεστική, για να απεγκλωβίσει τον τραυματισμένο άνδρα από το ασανσέρ.

Στη συνέχεια, ο τραυματισμένος συντηρητής παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” σε πολύ βαριά κατάσταση. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι γιατροί τον διασωλήνωσαν. Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. December 23, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου την ίδια ώρα απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα από ασανσέρ στο δήμο Καλλιθέας και παραλήφθηκε επίσης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συνολικά και στα δύο περιστατικά επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.