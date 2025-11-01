Καλάβρυτα: Αγωνία για τον 13χρονο – Ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στα Καλάβρυτα μετά την εξαφάνιση του 13χρονου Αχμέντ (Ahmed ή Amen) από δομή φιλοξενίας της περιοχής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έδωσε στη δημοσιότητα, το Σάββατο (1 Νοεμβρίου), περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο 13χρονος Αχμέντ (Ahmed ή Amen), αιγυπτιακής καταγωγής, αγνοείται από το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου. Ο ανήλικος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στην περιοχή των Καλαβρύτων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε το Σάββατο για την εξαφάνιση του αγοριού και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αχμέντ (ον.) Αμέν (επ.) έχει ύψος 1,55 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.