Η γερουσιαστής από την Παραγουάη που έβρισε τον Εμπαπέ τρόλαρε την Γαλλία μετά την ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 – “Ήρθε το κάρμα σας”

Συνεχίζεται η κόντρα που άρχισε μόνη της η γερουσιαστής της Παραγουάης Σελέστε Αμαρίγια απέναντι στην Εθνική Γαλλίας μετά την ήττα της ομάδας του Ντεσάμπ στον τελικό.

Έτσι, μετά το ρατσιστικό παραλήρημα εις βάρος της Γαλλίας και το γεγονός ότι αποκάλεσε τον Κιλιάν Εμπαπέ “π****** γιο”, η Αμαρίγια επέλεξε να τρολάρει την Γαλλία για την ήττα της στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η Αμαρίγια έδωσε έναν στιλιστικό τόνο στη διαμάχη με τη Γαλλία καθώς εμφανίστηκε για συνεδρίαση της Γερουσία της Παραγουάης ντυμένη στα χρώματα της Ισπανίας.

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Και για όσους δεν έπιασαν το υπονοούμενο από τα χρώματα των ρούχων αλλά και του δαχτυλιδιού που είχε επιλέξει, η Σελέστε έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της: «Σιωπή».

Επειδή, όμως, η ίδια – όπως απέδειξε το προηγούμενο διάστημα – δεν κρατά το στόμα της κλειστό, η Αμαρίγια έκανε και δηλώσεις για το ματς Ισπανία-Γαλλία και είπε για την ήττα των τρικολόρ «ήρθε το κάρμα σας».

🇪🇸CELESTE AMARILLA CELEBRA LA CAÍDA DE FRANCIA CON UN LOOK INSPIRADO EN ESPAÑA: “LLEGÓ EL KARMA”, DICE



🗣️La senadora nacional, Celeste Amarilla, llegó hoy al Congreso con un atuendo inspirado en España, tras la victoria de la selección española ante Francia y la eliminación del… pic.twitter.com/nIDgLvpXVr— Radio 780 AM (@780AM) July 15, 2026

Το χρονικό της κόντρας

Υπενθυμίζεται ότι η Αμαρίγια είχε προβεί σε ρατσιστικά σχόλια σε βάρος του Κιλιάν Εμπαπέ και της Γαλλίας, στο περιθώριο της αναμέτρησης της Γαλλίας με την Παραγουάη για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζήδες. Έπρεπε να του δείξεις το μεσαίο δάχτυλο, Ορλάντο Γκιλ (σ.σ. Γενικός Διευθυντής Παραγουάης). Ένας αποικιοκρατούμενος Καμερουνέζος, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδύ χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου», είχε γράψει σε ανάρτησή της.

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Από την πλευρά του, ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας είχε απαντήσει ως εξής:

«Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή τη χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης».

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«Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», ανέφερε και κατέληξε:

«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν κι αυτή να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».

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Η απάντηση Αμαρίγια

Στη συνέχεια, η Σελέστε Αμαρίγια πέρασε στην αντεπίθεση μέσω ανοιχτής επιστολής προς τον Κιλιάν Μπαπέ. Αν και είπε ότι έχει μετανιώσει «που χρησιμοποίησα τις ίδιες προσβολές που κι εγώ η ίδια δέχομαι επειδή είμαι μιγάδα και Λατινοαμερικανή», ωστόσο απαίτησε συγγνώμη από τον Γάλλο ποδοσφαιριστή για τους χαρακτηρισμούς του.

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Η ίδια απείλησε τον Εμπαπέ με «νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», τονίζοντας ότι το πρόβλημά της δεν είναι η Γαλλία, αλλά η «αλαζονεία και η περιφρόνηση» που, όπως υποστηρίζει, έδειξε ο ποδοσφαιριστής.

Η Αμαρίγια αναφέρθηκε σε δήλωση του Μπαπέ ότι «αν πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στα σκ@@@, θα το κάνουμε», υποστηρίζοντας: «Δεν είμαστε χαζοί. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι τα “σκ@@@” ήταν η ομάδα της Παραγουάης, δηλαδή εμείς όλοι».

«Είμαι γερουσιάστρια και δεν γνωρίζω αν αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του αξιώματός μου. Ποιος είσαι εσύ ώστε να με αποκαλείς ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη, ενώ δεν με γνωρίζεις καν; Πρόκειται για καθαρή και σκληρή έμφυλη βία. Πολιτική βία εναντίον μιας γυναίκας που έφτασε στη θέση της μέσω της λαϊκής ψήφου», έγραψε.

«Ακριβώς επειδή με περιφρονείς επειδή είμαι γυναίκα, δεν επιτίθεσαι στο χρώμα μου, ούτε στις προσωπικές μου προτιμήσεις. Επιτίθεσαι στην ιδιότητά μου ως γυναίκας και στην πολιτική μου θέση. Ανακάλεσε όσα είπες, τίμησε τη γαλλική σου ιδιότητα του πολίτη και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», πρόσθεσε.