Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονης στη Θεσσαλονίκη

Έχει σημάνει συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση της 17χρονης Τζουλίντα Π.

Στην ανακοίνωσή του για την εξαφάνιση το «Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει ότι η 17χρονη Τζουλίντα Π. αγνοείται από τις απογευματινές ώρες της 27ης Οκτωβρίου από τη Θεσσαλονίκη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την 1η Νοεμβρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Τζουλίντα, έχει ύψος 1,67 μ., κανονικό βάρος, έχει μακριά καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.