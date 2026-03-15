Καλαμαριά: Στα δικαστήρια ο φίλος του 20χρονου που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου – Είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπή (βίντεο)

Στα δικαστήρια με τον συνήγορό του έφτασε λίγο πριν τη μια το μεσημέρι της Κυριακής, 15 Μαρτίου ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου το βράδυ της Πέμπτης, 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο νεαρός, που ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία, είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπή.

Ο νεαρός, την Παρασκευή φέρεται να μετέβη στο στρατόπεδο όπου υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και να αποχώρησε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Όταν το Σάββατο ενημερώθηκε ότι βρίσκεται μεταξύ των προσώπων που αναζητούνται στο πλαίσιο της δικογραφίας, ξεκίνησε η διαδικασία συνεννόησης με τον δικηγόρο του για την παρουσίασή του στις δικαστικές αρχές.

Πηγές αναφέρουν ότι ο νεαρός είχε φιλική σχέση με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του στο περιστατικό, χωρίς ωστόσο να φαίνεται να συνδέεται με το δεύτερο πρόσωπο που επίσης αναζητείται από τις αρχές στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο στην Καλαμαριά.