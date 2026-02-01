Κακοκαιρία στην Αττική: Ρέμα υπερχείλισε στα Σπάτα, ανησυχία σε Γλυφάδα–Βάρη (Βίντεο)

Η κακοκαιρία συνεχίζεται και επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο την Κυριακή (01/02). Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8-9 μποφόρ και σε ορισμένα σημεία ίσως εκδηλωθεί και χαλάζι.

Μέχρι στιγμής στην Αττική, όπου η κακοκαιρία ξεκίνησε από τα ξημερώματα, δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις, ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής, με τις βροχές να είναι όχι μόνο έντονες, αλλά και μακράς διάρκειας.

Η κακοκαιρία θα συνεχίσει την πορεία της προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη μέχρι τη Δευτέρα (02/02).

Υπερχείλισε ρέμα στα Σπάτα

Μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική, το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα υπερχείλισε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα νερά πλημμύρισαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει σε αποκλεισμό της διέλευσης των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Τοποθετήθηκαν οδοφράγματα στην Άνω Γλυφάδα

Μετά την καταστροφική κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή πριν περίπου 11 ημέρες, τοποθετήθηκαν οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ στην Άνω Γλυφάδα, στο τέλος της οδού Μετσόβου. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, προσπαθώντας να αποτρέψουν μια νέα τραγωδία όπως αυτή της 21ης Ιανουαρίου, όταν ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο με λάσπη και φερτά υλικά. Εκείνη η πλημμύρα προκάλεσε μεγάλες ζημιές και κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα 56 ετών.

Στη Βάρη, οι κάτοικοι ξύπνησαν με φόβο μήπως αντιμετωπίσουν μια νέα καταστροφή, ιδιαίτερα εκείνοι στην οδό Αιγαίου. Παρά τις έντονες βροχές το πρωί της Κυριακής, δεν σημειώθηκαν νέα προβλήματα. Ωστόσο, οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν ότι τα προβλήματα από την προηγούμενη κακοκαιρία παραμένουν, με την καθίζηση του δρόμου και αντικείμενα από τα σπίτια που καταστράφηκαν από την πλημμύρα να μην έχουν ακόμα απομακρυνθεί, δέκα μέρες μετά.

Σε κατάσταση «Red Code» 7 περιοχές

Μετά από σύσκεψη το μεσημέρι του Σαββάτου για την εκτίμηση του κινδύνου, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Εκδόθηκε κόκκινη προειδοποίηση για τις περιοχές που αναμένεται να πλήξουν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αναλυτικά, επτά περιοχές έχουν ενταχθεί σε καθεστώς «Red Code», ενώ η Αττική παραμένει σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Το βράδυ του Σαββάτου, στάλθηκαν μηνύματα μέσω του 112 σε αρκετές περιοχές (Πελοπόννησος, Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Θεσσαλία, Ημαθία και Πιερία), προτρέποντας τους πολίτες να μετακινούνται μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.