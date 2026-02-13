Κακοκαιρία σαρώνει την Κρήτη: Έπεσε γέφυρα στη Μεσαρά, ανεμοστρόβιλος στην Ιεράπετρα (Εικόνες & Βίντεο)

Ισχυροί άνεμοι και έντονες καταιγίδες έπληξαν τη βράδυ της Πέμπτης (12/02) πολλές περιοχές της Κρήτης, με το νησί να δοκιμάζεται σκληρά από την κακοκαιρία.

Στη θέση Λιβάδια, στον Δήμο Ιεράπετρας, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, πλήττοντας θερμοκήπια και κατοικίες. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι καλλιεργητές ήρθαν αντιμέτωποι με το μέγεθος της καταστροφής, διαπιστώνοντας σημαντικές απώλειες στις εγκαταστάσεις τους.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Μανώλης Φραγκούλης, ανέφερε πως σε ορισμένες περιπτώσεις οι ζημιές στα θερμοκήπια είναι ολοκληρωτικές. Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν νάιλον καλύμματα και μεταλλικούς σκελετούς, αφήνοντας πίσω εικόνες εκτεταμένης καταστροφής.

Παράλληλα, οι σφοδρές ριπές ανέμου προκάλεσαν την κατάρρευση πέργκολας σε αυλή σπιτιού, ενώ σε άλλη περίπτωση καλώδια ηλεκτροδότησης αποκολλήθηκαν και έπεσαν πάνω σε θερμοκήπιο, οδηγώντας σε πολύωρη διακοπή ρεύματος στην περιοχή. Ενδεικτική της σφοδρότητας των φαινομένων ήταν και η πτώση ανεμόμυλου, ο οποίος ξεριζώθηκε από τη βάση του.

Σε ολόκληρη την Ιεράπετρα επικράτησαν ισχυροί άνεμοι και έντονη βροχόπτωση, ενώ, σύμφωνα με κατοίκους, καταγράφηκαν τοπικά και μικρότερης έντασης ανεμοστρόβιλοι.

Όπως αναφέρει το patris.gr, σημειώθηκαν αρκετά μικροπροβλήματα σε διάφορα σημεία του νησιού, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στην ενδοχώρα του Ηράκλειο και στο νότιο τμήμα της Κρήτη.

Η βροχόπτωση ξεκίνησε χθες νωρίς το βράδυ και σύντομα μετατράπηκε σε καταιγίδα, ενώ την παρουσία τους έκαναν και θυελλώδεις άνεμοι.

Επίσης στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό, καθώς η γέφυρα υπέστη ρήγμα και ουσιαστικά «κόπηκε» στα δύο. Όπως μεταδίδει το e-mesara.gr, το συμβάν καταγράφηκε περίπου τα μεσάνυχτα και στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία του δήμου, τα οποία προχώρησαν στο κλείσιμο του δρόμου για την αποτροπή ατυχημάτων.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το patris.gr, οι ισχυρές καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν και αρκετές κατολισθήσεις σε διάφορες περιοχές της Κρήτη.

Μία από αυτές σημειώθηκε στον Δήμος Φαιστού, στον δρόμο που συνδέει τις Καμάρες με τα Βορίζια, όταν βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία.