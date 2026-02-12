Κακοκαιρία: Σε ετοιμότητα οι αρχές στην Κρήτη – Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι θα χτυπήσουν το νησί τις επόμενες ώρες

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, μετά την ενημέρωση ότι προβλέπεται επιδείνωση του καιρού στο νησί.

Η πρόβλεψη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, προβλέπει για το νησί επίπεδο «Πορτοκαλί Προειδοποίησης για σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι και αύριο Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους-νοτιοδυτικούς άνεμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα συστήνεται προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

β. στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

ε. στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

– στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

– στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).