Κακοκαιρία «σαρώνει» τη χώρα: 112 σε επτά περιοχές, πότε επηρεάζεται η Αττική

Λίγο μετά τις 22:00 έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω της κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.

Λίγη ώρα αργότερα, αντίστοιχο μήνυμα εστάλη από το 112 και σε όσους βρίσκονται στην Πελοπόννησο.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της Θεσσαλίας και των Σποράδων για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το πρωί της Κυριακής μέχρι και το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε 2 φάσεις την Αττική

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε δύο φάσεις αναμένεται να κάνει η κακοκαιρία αισθητή την παρουσία της στην Αττική.

Από τις 06:00 μέχρι τις 10:00 την Κυριακή αναμένεται να σημειωθεί το πρώτο πέρασμα της. Βροχές και καταιγίδες «περίπου σε τάξη μεγέθους όπως αυτές που είχαμε πριν 8-10 μέρες» θα σημειωθούν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, έντονο θα είναι το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας, ωστόσο δεν θα έχει διάρκεια.

Από το απόγευμα προς το βράδυ αναμένεται η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας. Ο μετεωρολόγος ανέφερε ότι χρειάζεται προσοχή στα νότια της Αττικής αλλά και στο κέντρο της πόλης. Το μέτωπο εκτός από τις προαναφερόμενες περιοχές, θα επηρεάσει τόσο τα δυτικά όσο και τα βόρεια του Λεκανοπεδίου.

Ποιες περιοχές μπήκαν σε «Red Code»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με αφορμή την έλευση της κακοκαιρίας, έθεσε σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» τις παρακάτω Περιφέρειες:

Περιφέρεια Πελοποννήσου,

Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σε κατάσταση κινητοποίησης τέθηκε και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τους δήμους που ανήκουν σε αυτή να καλούνται αν εξετάσουν όλα τα θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από ενδεχόμενες πλημμύρες.

Αναμένεται μεγάλος όγκος νερού

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο της εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής 01/02.

Πέφτει η θερμοκρασία

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02 αναμένεται υποχώρηση της κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση. Την ίδια ημέρα προβλέπεται και βαθμιαία μείωση της έντασης των ανέμων.

Βάσει της κατηγοριοποίησης του Δείκτη Επεισοδίων Βροχόπτωσης (RPI), που χρησιμοποιεί η μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο επεισόδιο εντάσσεται στην Κατηγορία 4, η οποία χαρακτηρίζεται ως πολύ σημαντική.

Στους χάρτες των εικόνων 1 έως 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται

(α) τις πρώτες ώρες της Κυριακής 01/02,

(β) το πρωί της Κυριακής 01/02 και

(γ) τη νύχτα της Κυριακής 01/02 προς Δευτέρα 02/02.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

Στην Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) από τις πρώτες ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων) από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου του Alpha, Γιώργου Τσατραφύλλια, η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει την Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Όπως επισημαίνει, τα συνολικά ύψη βροχόπτωσης θα είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας, ωστόσο τονίζει ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους πολίτες.

Αναλυτικά:

«Ξεκινά μια σημαντική κακοκαιρία για τη χώρα μας η οποία θα την επηρεάσει μέχρι τη Δευτέρα το πρωί .

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

Θυελλώδεις και κυκλωνικοί άνεμοι.

Ισχυρές καταιγίδες με εμμονή.

Πολλές χιονοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και σε ημιορεινά από τον Παρνασσό και βορειότερα. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και στροβίλους όπου ευνοεί η τοπογραφία.

H κακοκαιρία φαίνεται να χτυπά την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής , με τα ύψη βροχής να είναι μικρότερα από την προηγούμενη κακοκαιρία. Θέλει όμως προσοχή.

Παρακάτω οι περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας-(RED CODE)».