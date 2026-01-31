Κακοκαιρία: Ήχησε 112 σε Θεσσαλία και Σποράδες
«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
Προειδοποιητικό μήνυμα στάλθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/01) από την Πολιτική Προστασία στους κατοίκους της Θεσσαλίας και των Σποράδων ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την χώρα.
«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια #Θεσσαλίας & την Π.Ε. #Σποράδων περιορίστε τις μετακινήσεις σας από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» γράφει το μήνυμα από το 112.
