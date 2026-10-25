Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική – Πότε έρχονται ισχυρές καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26/10), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε την Κυριακή (25/10) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Τα έντονα φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως την Τρίτη (27/10), επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική Ελλάδα, ενώ κατά τόπους δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, όπου η ΕΜΥ προβλέπει δύο περιόδους ισχυρών βροχοπτώσεων μέσα στη Δευτέρα, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται και τις πρώτες ώρες της Τρίτης.

Καιρός: Πότε θα χτυπήσουν οι καταιγίδες την Αττική

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η Αττική περιλαμβάνεται στις περιοχές που θα επηρεαστούν σημαντικά από την επικείμενη κακοκαιρία.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε δύο χρονικές περιόδους τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου:

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας έως το μεσημέρι.

Εκ νέου από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας έως τις πρωινές ώρες της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Η πρόγνωση αφορά την Αττική συνολικά, χωρίς το έκτακτο δελτίο να προσδιορίζει συγκεκριμένους δήμους ή γειτονιές όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές ενημερώσεις, ιδιαίτερα εάν πρόκειται να μετακινηθούν τις ώρες εκδήλωσης των καταιγίδων.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οι περιοχές που επηρεάζονται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, με διαφορετική διάρκεια των έντονων φαινομένων.

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Συγκεκριμένα, για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Ανατολική Στερεά: Κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, έως τις πρωινές ώρες.

Κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, έως τις πρωινές ώρες. Αττική: Έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες.

Έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες. Θεσσαλία: Κυρίως στη Μαγνησία και τη Λάρισα, έως τις βραδινές ώρες.

Κυρίως στη Μαγνησία και τη Λάρισα, έως τις βραδινές ώρες. Σποράδες και Εύβοια: Ισχυρά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ισχυρά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δωδεκάνησα: Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ. Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Από το μεσημέρι.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι οι καταιγίδες ενδέχεται τοπικά να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

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Κακοκαιρία: Πού θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί και την Τρίτη, με τα ισχυρά φαινόμενα να επιμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση:

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Σποράδες και Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι. Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Έντονα φαινόμενα έως αργά το απόγευμα.

Έντονα φαινόμενα έως αργά το απόγευμα. Δωδεκάνησα: Καταιγίδες από το μεσημέρι.

Καταιγίδες από το μεσημέρι. Αττική: Τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή υποχώρηση σε αρκετές από τις πληττόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια της Τρίτης.

Προσοχή στις μετακινήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε περιοχές με ευαισθησία σε πλημμυρικά φαινόμενα.

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Κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων συνιστάται:

Να αποφεύγεται η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και ιρλανδικές διαβάσεις.

Να ασφαλίζονται αντικείμενα σε μπαλκόνια και εξωτερικούς χώρους.

Να περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις όταν εκδηλώνονται ισχυρά φαινόμενα.

Να αποφεύγεται η παραμονή κάτω από δέντρα ή κοντά σε μεταλλικές κατασκευές κατά τη διάρκεια κεραυνικής δραστηριότητας.

Να ακολουθούνται οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων Αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Οκτωβρίου είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες λόγω προηγούμενης κακοκαιρίας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το επόμενο 48ωρο

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό τμήμα της ανατολικής χώρας, με την Αττική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που χρειάζονται αυξημένη προσοχή.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης αφορά το διάστημα από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας έως τουλάχιστον την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη των φαινομένων θα παρακολουθείται από την ΕΜΥ, με ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις εφόσον μεταβληθούν τα προγνωστικά δεδομένα.