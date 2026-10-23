Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Κυριακή – Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, που αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Γιώργου Εμμανουήλ.

Σήμερα, Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με αραιές νεφώσεις και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.

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Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, καθώς η έντασή τους θα φτάνει κατά τόπους τα 5 μποφόρ. Την ίδια ώρα, η αυξημένη υγρασία θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Οι νοτιάδες μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες, συμβάλλοντας στη διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Στην Αττική και την Αθήνα υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών, τοπικών βροχών, χωρίς να αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες βροχές ενδέχεται να σημειωθούν τις πρωινές ώρες, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, με ένταση έως 5 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο

Το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές, οι οποίες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σε διάσπαρτες περιοχές.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ η υγρασία θα παραμείνει αυξημένη, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Αλλάζει το σκηνικό από την Κυριακή

Η ουσιαστική μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Κυριακή, όταν ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά, φέρνοντας βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

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Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ελλάδα και έως το μεσημέρι αναμένεται να επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, με εξαίρεση κυρίως την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι βροχοπτώσεις θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας και περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν, ενώ στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων.

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Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά, στο πλαίσιο της γενικότερης μεταβολής του καιρού.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, επιστρέφοντας σε επίπεδα πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή.

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Κακοκαιρία έως την Τετάρτη

Το άστατο σκηνικό αναμένεται να συνεχιστεί και τη Δευτέρα, καθώς το σύστημα κακοκαιρίας θα εξακολουθήσει να επηρεάζει τη χώρα. Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες προβλέπεται να εκδηλωθούν στην κεντρική και νότια Ελλάδα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εκτίμηση της καιρικής εξέλιξης.

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Η κακοκαιρία φαίνεται πως θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, με τις βροχοπτώσεις να συνεχίζονται σε περιοχές της χώρας. Η εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία του συστήματος τις επόμενες ημέρες.

Βελτίωση από την Πέμπτη

Αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σταδιακή βελτίωση του καιρού. Οι συνθήκες θα αρχίσουν να γίνονται πιο ήπιες, με τη χώρα να επιστρέφει σε ένα πιο τυπικό φθινοπωρινό μοτίβο.

Έτσι, μετά το διήμερο των σχετικά ήπιων καιρικών συνθηκών, η Κυριακή σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου αστάθειας που θα διαρκέσει έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως την κεντρική και νότια Ελλάδα, προτού ο καιρός παρουσιάσει εκ νέου βελτίωση.