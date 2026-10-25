Λαϊκές αγορές Αττικής: Διαφημιστική εκστρατεία από τον Νοέμβριο και σχέδιο απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων ΙΧ

Σειρά παρεμβάσεων για την προβολή και την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Αττικής συζητήθηκε σε σύσκεψη ενημέρωσης και σχεδιασμού, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Αττικής, με τη συμμετοχή της διοίκησης του Φορέα και του προεδρείου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Φορέα, Σταύρος Μελάς, ενημέρωσε ότι στις 12 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, διαφημιστική καμπάνια για τις λαϊκές αγορές. Η καμπάνια θα έχει διάρκεια έναν μήνα και προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ.

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Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε, επίσης, το πρόβλημα των οχημάτων που σταθμεύουν στις οδούς όπου λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, εμποδίζοντας την εγκατάσταση των πάγκων και την ομαλή διεξαγωγή τους. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, έχει ανατεθεί σε εταιρεία, σε συνεργασία με τα σωματεία, η τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης στις αγορές.

Παράλληλα, πρόκειται να επιδιωχθεί συνεργασία με την Τροχαία για τον εντοπισμό και την ειδοποίηση των ιδιοκτητών των οχημάτων που παραμένουν σταθμευμένα εντός των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Για αυτόν τον σκοπό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα προγραμματιστεί συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε, ακόμη, πρόταση συνεργασίας με εταιρεία γερανών για την απομάκρυνση των οχημάτων που παραμένουν στους χώρους των αγορών, με την προβλεπόμενη αμοιβή της εταιρείας να καλύπτεται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται στους παραβάτες.

Η ατζέντα περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, τη σήμανση των οδών λειτουργίας των αγορών, το ωράριο πρωινής προσέλευσης, τη χορήγηση θέσεων, τις αλλαγές αγορών και την επαναφορά διαγραμμένων ημερών λειτουργίας. Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τη μετατροπή παραγωγικών αδειών σε εμπορικές, την αξιοποίηση των θέσεων που θα προκύψουν για νέους παραγωγούς, τη δημιουργία απογευματινών λαϊκών αγορών παραγωγών και τη χορήγηση νέων εποχικών αδειών παραγωγών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον κ. Μελά, η διευθύντρια του Φορέα, Σοφία Μαστρογιαννοπούλου, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης και το προεδρείο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ