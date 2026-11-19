Πρόβλημα σημειώθηκε με την κηδεία του 18 μηνών Ζαχαρία Ευάγγελου που πέθανε στο Ηράκλειο μετά από κατάποση βενζίνης.

Συγκεκριμένα, ο μικρός Ζαχαρίας Ευάγγελος από το Ηράκλειο δεν είχε βαπτιστεί, ενώ υπήρξε η πληροφορία ότι είχε προηγηθεί αεροβάπτισμα λίγο πριν από τον θάνατό του στο νοσοκομείο.

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Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι συγγενείς επιθυμούσαν να αποχαιρετήσουν τον μικρό Ζαχαρία-Ευάγγελο στον ναό της ενορίας τους.

Ωστόσο, έπειτα από τον ισχυρισμό ότι το παιδί δεν είχε βαφτιστεί, η κηδεία προγραμματίστηκε και τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Στη συνέχεια προέκυψε η πληροφορία ότι ο μικρός είχε υποβληθεί σε αεροβάπτισμα, λίγο πριν καταλήξει. Παρά το νεότερο αυτό στοιχείο, ο τόπος τέλεσης της κηδείας δεν άλλαξε, καθώς είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί τα σχετικά αγγελτήρια.

Έτσι, η οικογένεια χρειάστηκε να διαχειριστεί, μέσα στο πένθος της, και το ζήτημα που προέκυψε γύρω από την εξόδιο ακολουθία.