Ηράκλειο: Αρνήθηκαν να κηδέψουν στην εκκλησία του χωριού το 18 μηνών βρέφος που ήπιε βενζίνη επειδή ήταν αβάπτιστο
Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Αλικαρνασσό
Πρόβλημα σημειώθηκε με την κηδεία του 18 μηνών Ζαχαρία Ευάγγελου που πέθανε στο Ηράκλειο μετά από κατάποση βενζίνης.
Συγκεκριμένα, ο μικρός Ζαχαρίας Ευάγγελος από το Ηράκλειο δεν είχε βαπτιστεί, ενώ υπήρξε η πληροφορία ότι είχε προηγηθεί αεροβάπτισμα λίγο πριν από τον θάνατό του στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι συγγενείς επιθυμούσαν να αποχαιρετήσουν τον μικρό Ζαχαρία-Ευάγγελο στον ναό της ενορίας τους.
Ωστόσο, έπειτα από τον ισχυρισμό ότι το παιδί δεν είχε βαφτιστεί, η κηδεία προγραμματίστηκε και τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.
Στη συνέχεια προέκυψε η πληροφορία ότι ο μικρός είχε υποβληθεί σε αεροβάπτισμα, λίγο πριν καταλήξει. Παρά το νεότερο αυτό στοιχείο, ο τόπος τέλεσης της κηδείας δεν άλλαξε, καθώς είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί τα σχετικά αγγελτήρια.
Έτσι, η οικογένεια χρειάστηκε να διαχειριστεί, μέσα στο πένθος της, και το ζήτημα που προέκυψε γύρω από την εξόδιο ακολουθία.
πηγή στην Google
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